Un sueño que merece hacerse realidad

Cuando hace algo más de un año, la Consejería de Salud nos encargó a un grupo de profesionales un estudio sobre la situación hospitalaria de Málaga, principalmente del área metropolitana, nos sentimos estimulados y satisfechos porque los responsables sanitarios autonómicos asumían que había carencias importantes en nuestra ciudad y que tenían además voluntad de resolverlas. Nos gustó su insistencia en que el trabajo fuera participativo, porque, aún conscientes de los problemas que esto puede siempre implicar, es necesario cada vez más que los usuarios de la sanidad, tanto profesionales como ciudadanos, pudieran expresar sus opiniones. Nos gustó también la garantía de independencia y el respeto a nuestras opiniones sin presionarnos a los participantes en ninguna medida.

Dicho y hecho. Lo primero fue contactar con las personas, tanto profesionales como ciudadanos, buscando en ellos sus conocimientos técnicos y su experiencia en el uso de la sanidad pública respectivamente. Conseguimos así reunir a más de trescientas personas encuadradas en esas categorías, y con la inestimable colaboración y ayuda de la Escuela Andaluza de Salud Pública formar grupos y subgrupos de aportación y debate, coordinados y asistidos lógicamente por nuestra experiencia y la de la Escuela en los temas señalados.

El pasado diciembre habíamos llegado ya a varias conclusiones:

1.ª) Una carencia muy importante en la atención hospitalaria malagueña desde el punto de vista asistencial (déficit de camas, quirófanos, estructura y dotación de las urgencias hospitalarias, inadecuación de otras infraestructuras, obsolescencia de los equipamientos, escasa modernización tecnológica, etc.).

2.ª) Necesidad de mantener edificios como el Hospital Civil y los Pabellones A y B por su importancia para la ciudad.

3.ª) Los hospitales universitarios de Málaga no se sostienen para sus fines y resultados sin una especial dedicación a la investigación y a la docencia.

4.ª) La asistencia en el siglo XXI ha variado y lo seguirá haciendo en el futuro, y nuevos conceptos como la atención a pacientes subagudos y crónicos, la rehabilitación, la participación de la atención primaria en estos centros, las nuevas formas de trabajo en base a las tecnologías tienen una relevancia especial y justificada.

5.ª) Por último, aunque no menos importante, evitar la excesiva dispersión de los recursos en búsqueda de un trabajo eficiente.

Y así confeccionamos un documento consensuado, en el que damos soluciones razonadas a cada uno de los puntos mencionados. De este trabajo salió la propuesta de ubicar un nuevo hospital de agudos con alta tecnología y con 800 camas a espaldas del Materno Infantil (que conservaría sus algo más de 300 camas y con un plan de mejora propio), la reconversión del actual Carlos Haya en un hospital comunitario de 400 camas con la dotación tecnológica necesaria, así como la transformación del Hospital Civil en un gran Centro de Investigación y Docencia (pre y postgrado). Igualmente, vimos la necesidad de potenciar el Hospital Clínico mejorando sus carencias, resaltar la necesidad urgente de la finalización y total puesta en marcha del hospital del Guadalhorce y la reforma del Hospital Marítimo.

Por otra parte, entendemos que es necesario abordar en profundidad la reforma del Centro de Salud de El Palo, dotándolo de una mayor capacidad de resolución de urgencias, con área de observación y realización de pruebas diagnósticas. Además, sería necesario plantear la posibilidad de realizar consultas de diferentes especialidades.

Así las cosas, y tras recibir el respaldo de la consejería, procedimos al diseño detallado de cada punto, el denominado Plan Funcional, que será finalizado y entregado en los primeros días de junio. El estudio en general ha recibido el consenso de los diferentes grupos y esperamos que también reciba el de la consejería. Conscientes de las dificultades importantes que tienen estos temas, de índole no sólo económica, sino además de urbanismo, tráfico, impacto ecológico, conservación, etc., blindándonos de posibles demoras, añadimos un apartado al que bautizamos como 'de mientras', manejando una expresión muy de nuestra ciudad, '¿hasta el 2024?, y de mientras, ¿qué hacemos? Esto no aguanta...». Todo ello se incluye en la propuesta final, que será entregada en apenas dos semanas.

Ahora será el turno de que técnicos especialistas de la consejería, Ayuntamiento, Diputación, etc., aborden de lleno el asunto y aprueben todo, parte o incluso nada de lo escrito. Nosotros lógicamente no tenemos personas en nuestro grupo que puedan aclarar algunas interrogantes de temas extrasanitarios que inevitablemente ya han empezado a asomar. Consideramos, y somos muchos (es la primera vez en la historia que se realiza un estudio tan participativo), que la solución aportada para el Nuevo Hospital cumpliría sobradamente con lo que la sociedad malagueña espera y necesita para tener una asistencia adecuada y digna. Y todo ello dentro de un ejercicio serio de aprovechamiento y racionalización de recursos y del gasto. Sólo espero, esperamos todos, que la solución final cumpla con unos sencillos requisitos, que no se utilice el nuevo hospital y los demás como arma arrojadiza en el debate político y mucho menos electoral, que no se icen banderas reivindicativas sobre la ubicación, el urbanismo, etc., porque estos problemas serán siempre muy menores en comparación con la asistencia a prestar a más de un millón de habitantes de Málaga y también, y muy importante, que no haya ni declaraciones ni aplausos a la propuesta si no se acompañan de compromisos firmes con respaldo económico suficiente y el oportuno calendario.

Tenemos muchas cosas que agradecer a muchas personas y organizaciones: profesionales, vecinos, usuarios, Consejo Social, Colegio de Médicos, Universidad, sindicatos y una mención especial a la EASP y sus profesoras. Y también agradecemos a la sociedad y a los medios de comunicación el trato recibido y la compresión mostrada. A la Administración sanitaria le agradecemos la confianza depositada en nosotros y le pedimos celeridad, claridad y compromiso con los fines para los que tomó esta iniciativa. El 2024 está a la vuelta de la esquina y los malagueños no podemos permitirnos ni nos merecemos esperas mayores.