Zoido considera hechos excepcionales los últimos crímenes en Marbella Zoido, en el acto de entrega del guión provincial de la Diptación a la Policía en Málaga. / Salvador Salas El ministro destaca que el índice delictivo en la ciudad es menor a la media y anuncia la construcción de una nueva comisaría HÉCTOR BARBOTTA Marbella Lunes, 14 mayo 2018, 13:24

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha atribuido un carácter excepcional a los dos últimos asesinatos producidos en Marbella en los últimos días y ha destacado que el índice de delitos que se producen en la ciudad va en descenso y es menor a la media en España. Lo ha hecho durante una visita realizada esta mañana, en la que ha anunciado la próxima construcción de una nueva comisaría para la Policía Nacional.

El ministro recurrió a las estadísticas para rechazar que exista un problema de seguridad en Marbella y subrayó que los indicadores de los tres primeros meses del año señalan una disminución de más del 15 por ciento de infracciones penales, un descenso de tres puntos en la tasa de criminalidad por cada mil habitantes y una mejora del 9 por ciento en la eficacia policial, cifras que sitúan a la ciudad por encima de la media nacional en cuanto a índices de seguridad.

En relación con el asesinato el pasado sábado de un hombre en San Pedro cuando salía de la comunión de su hijo, indicó que los indicios apuntan a un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras posibilidades. Zoido aseguró que no habrá impunidad para este crimen, destacó el carácter excepcional de este tipo de sucesos y mostró su confianza en la eficacia policial. «En Marbella hay menos delitos que en otros sitios y además se esclarecen más», destacó. En ese sentido, pidió que no se siembre alarma ante estos hechos y que se actúe con prudencia.

Zoido visitó esta mañana tres parcelas que el Ayuntamiento ha ofrecido para ese fin, y a la espera de que la decisión sea ratificada por los servicios técnicos del Ministerio, cuyos responsables visitarán Marbella esta semana, se ha elegido una de más de 4.500 metros al norte de la autovía en la zona del Trapiche Norte. Este suelo, de propiedad municipal, ya tiene calificación de equipamiento público, por lo que no serán necesarios trámites urbanísticos, el gran lastre que suele ralentizar cualquier actuación en Marbella. De acuerdo a la actual calificación sería posible la construcción de 8.000 metros de planta, lo que colmaría las necesidades del cuerpo policial.

Según el ministro, en la próxima semana comenzará a tramitarse la cesión de la parcela al Ministerio del Interior y se encargará el proyecto de manera inmediata. Fuentes municipales han mostrado su confianza en que pueda licitarse este mismo año.

Asimismo, el ministro anunció que se ha comenzado a buscar una parcela en San Pedro Alcántara para que ese distrito pueda contar también con dependencias del Cuerpo Nacional de Polícía. El proceso se pondrá en marcha en el momento en que se comunique al Ministerio cuáles son las parcelas de las que puede disponer, aseguró Zoido. «Que sean los técnicos quienes lo digan pero que lo digan rápidamente», instó.

En paralelo, se irán realizando obras en la actual sede policial, que con 27 años de antigüedad presenta problemas de falta de espacio y de instalaciones defectuosas. En esas obras provisionales, cuyo proyecto ya está redactado para reformar los vestuarios y redistribuir espacios, se invertirán unos 600.000 euros.