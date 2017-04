Piden cárcel para un joven por acosar a mujeres y enviarles fotos de su «micropene»

«Hola, me llamo Carlos, tengo un micropene y me gustaría enseñarlo en persona». Así se presentaba el acusado en los mensajes que habría enviado desde su perfil de Facebook a un grupo de mujeres que iban a celebrar una fiesta. Él se ofrecía a mostrar su miembro viril –«el más pequeño de España, 3 cm», precisaba– e incluso estaba dispuesto a pagar por ello.

El joven, que es vecino de Málaga, llegó supuestamente a acosar a algunas de las chicas, entre las que había una menor de edad, a las que también habría enviado fotos de su pene y vídeos en los que aparecía masturbándose, según sostiene la Fiscalía de Málaga, que pide para él una pena de dos años de cárcel.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso SUR, detalla que el 9 de julio de 2015, el joven, «guiado por el ánimo libidinoso y utilizando su perfil de Facebook», se puso en contacto con la menor, que entonces tenía 15 años, y le mandó un mensaje privado donde, además de insistir en que tenía un «micropene», le ofrecía 20 euros por dejarle «enseñarlo en público y que os riais, 3 cm».

La menor ya no volvió a tener noticias de él hasta abril del año siguiente, cuando el acusado supuestamente contactó de nuevo con ella a través del mismo medio, le realizó «continuas llamadas telefónicas» y le envió «fotografías en las que se podía ver su pene», relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Con el mismo «ánimo libidinoso», contactó por la misma red social con otra joven, a la que habría realizado un total de 22 llamadas a través de ‘Messenger’. A las seis de la tarde del 15 de febrero, el individuo le habría enviado el siguiente mensaje: «Hola, me llamo Carlos y tengo el pene mas pequeño de España. Me gusta que me llamen y se rían de mi pene. Mi teléfono es (xxxxxxxxx). Atiendo las 24 h del día y por Facebook, pongo videollamada para que me vean por cámara. Gracias, espero que me llamen, soy de Málaga y en persona también la enseño. Me mide 3 cm y doy 20 euros si alguien kiere reírse de mi pene en persona, solo sería mirar nada más en algún baño o calle k pase poca gente». Posteriormente, el acusado realizó más llamadas y acabó por enviarle «un vídeo en el que le mostraba su miembro viril» y se masturbaba, recoge el fiscal en su escrito.

No fue difícil identificar al responsable, ya que habría utilizado su propio perfil de Facebook, como subraya el Ministerio Público. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional localizó al sospechoso y le tomó declaración en calidad de investigado.

Acoso por telecomunicaciones

La joven mayor de edad, a la que supuestamente realizó 22 llamadas, rehusó seguir con el procedimiento, ya que el sujeto no volvió a contactar con ella. Sin embargo, la Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de acoso por telecomunicaciones, además de otro de exhibicionismo respecto a la menor de edad.

El fiscal solicita que se le prohiba usar Facebook durante un año y que haga un curso de orientación sexual

El representante del Ministerio Público no contempla ningún tipo de circunstancia que modifique su responsabilidad criminal y pide que sea condenado a un año de prisión por cada uno de los delitos que se le atribuyen, según el escrito de acusación, en el que solicita también que se le imponga una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la menor.

Además, el fiscal pide que el acusado permanezca un año en régimen de libertad vigilada, durante el cual tendrá prohibido utilizar la red social Facebook y deberá realizar un curso de orientación sexual.