Vía Pública mantendrá el tamaño de las terrazas actuales y sólo limitará las nuevas en Málaga La ordenanza establece que los veladores no podrán superar el 75% de la superficie del local, pero no se aplicará a los locales que ya tienen licencia JUAN SOTO Málaga Martes, 5 junio 2018, 00:53

La limitación de las terrazas en función de las dimensiones del local no será tan efectiva como inicialmente se preveía. La nueva Ordenanza de Vía Pública que se someterá a votación hoy en el Pleno recoge que las terrazas de los negocios de hostelería no podrán superar el 75% del tamaño del local, aunque finalmente este artículo sólo se aplicará a las nuevas licencias y no a aquellas que ya están en curso.

El área de Comercio y Vía Pública hace esta matización tras las diferentes alegaciones realizadas por la asociación de hosteleros Mahos, que había argumentado que esta puntualización «podría suponer un daño económico a las empresas y trabajadores con una larga antigüedad». Ahora, con este cambio de parecer, una de las medidas estrella que preveía la nueva regulación municipal quede en casi testimonial. Igualmente, a instancias de este colectivo, la normativa prevé permitir la instalación de elementos móviles para delimitar las terrazas a modo de tolderas, que estarán prohibidas en todo el Centro Histórico para mejorar la imagen de las terrazas.

La futura ordenanza, que apenas ha atendido las numerosas alegaciones presentadas, se centra especialmente en fijar las nuevas condiciones que deberán cumplir las terrazas. A partir de ahora, las terrazas deberán garantizar un paso peatonal mínimo de dos metros y no ocupar más del 50% de la anchura de la acera. En el caso de calles peatonales deberán dejar libre un mínimo de tres metros para garantizar el paso de los vehículos de emergencia.

Uno de los aspectos más llamativo de la ordenanza, y que también han sido denunciados por los hosteleros vía alegación, ha sido el de dar potestad a la Policía Local para retirar de forma inmediata las mesas y sillas de los negocios que no tengan licencia o que se sobrepasen en sus dimensiones. Para ello los locales deberán exhibir a partir de ahora un plano en el que se informe de la superficie autorizada. La normativa municipal establece un plazo de seis meses para adaptar las terrazas y de un año para eliminar las tolderas laterales en los negocios del Centro Histórico.

Tal y como ya avanzó este periódico, la nueva normativa también baremará las sanciones por tipos e incluirá medidas de control añadidas como la posibilidad de retirar la licencia de terrazas por un plazo de entre 10 y 30 días para el caso de reiteración de infracciones graves (como por ocupar más espacio del autorizado) o incluso dejar sin efecto la licencia concedida para la reiteración de infracciones muy graves (como no carecer de permiso). En cualquier caso, esta medida iría acompañada de la correspondiente sanción económica, que oscilará entre los 250 y los 3.000 euros.

Participación

La concejala de Promoción Empresarial y de Comercio, Elisa Pérez de Siles, destacó a este periódico que la nueva ordenanza tiene la impronta de la participación de todos los agentes implicados. «Intenta conciliar algo que nos preocupa como es el disfrute del peatón sin olvidarnos del dinamismo económico de la ciudad». Además, dijo que esta norma casa muy bien todos esos intereses y valoró especialmente que tipifica todos los aprovechamientos diferentes del dominio público, lo que permitirá una mejor aplicación de la ordenanza. «La anterior norma dejaba muchísimas cuestiones en una laguna y esta ordenanza es más completa». A su juicio, la normativa que se aprobará hoy «no es restrictiva, pero sí que ordena mucho de los supuestos prácticos que hoy se dan». Tampoco –añade– es una ordenanza que tenga un afán recaudatorio ya que las dimensiones de las terrazas irán en función del número de metros que tenga el local.

Entre esos apartados que señala Pérez de Siles se encuentra la nueva regulación de los rodajes cinematográficos, las manifestaciones religiosas o unidades móviles con un apartado específico en el que se especifica cuáles son las condiciones en las que se pueden producir.