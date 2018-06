Dani Pérez (PSOE): «Invertir en los barrios es querer que Málaga crezca más allá del centro»

El portavoz socialista Dani Pérez ha aprovechado la jornada del debate del estado de la ciudad para hacer su presentación institucional como candidato a la Alcaldía, acogiéndose a esa forma de hacer buenista de su partido en la oposición al Gobierno, al modo zapaterista y sanchista cuando les tocaba, de hacer un debate al modo institucional, de estado (ciudad). Su primera parte, casi íntegra, la ha aprovechado para contar sus proyectos para Málaga al modo candidato a la Alcaldía, y sólo ha aprovechado el principio y algunas pinceladas para decirle De la Torre que su proyecto es el de la melancolía, y que él se sitúa como el cambio «el impulso que enamore a los malagueños». Se ha vanagloriado de que Mari y Yolanda ganaran la batalla de las plusvalías, que el defendía, y ha criticado que Málaga baje 86 puntos en un ránking internacional. Pero centrándose en su 'proyecto de alcalde' ha expuesto su apuesta por el PTA, que debe convertirse aún más en una referencia, city tecnológica, y no se le puede tratar como un polígono cualquiera; el soterramiento de las vías del tren a su paso por la carretera de Cádiz, que el aeropuerto de Málaga se convierta en un hub internacional, y que los terrenos de Repsol sean el Central Park de Nueva York, entre otros ejemplos. También ha criticado el actual modo de hacer ciudad: «Invertir en los barrios es querer que Málaga crezca más allá del centro»

En su segunda intervención ya ha estado más incisivo con el alcalde y le ha contestado al que sus cartas no estaban marcadas como las del PP por la corrupción, la del expresidente del Gobierno dimitido y su partido, condenado por corrupción. De Limasa, al que le dio la bienvenida en la primera intervención, le dijo en la segunda, que le había dado un zasca a su socio de investidura, Ciudadanos, por elegir la municipalización. También ha echado mano de Juan Cassá, para decirle que le había dicho ya antes lo que él mismo piensa, que no cumple lo que firma, «usted no cumple con sus socios de gobierno, ni con sus compañeros de bancada, Elías Bendodo» y ha puesto del convento de la Trinidad que quería permutar por los terrenos del hospital propiedad de la Diputación, añadiendo que el ente supramunicipal le tuvo que desmentir despúes. Cerró su debate diciendo que la D de la gestión de De la Torre era la desidia, la desigualdad (plusvalía) y el despilfarro (Museo de las Gemas).

El portavoz socialista ha dicho que su proyecto más ambicioso, la gran operación de escala histórica que necesita la ciudad, «lo haremos soterrando el paseo de los Curas y Manuel Agustín Heredia (el muelle) así como el tramo en la zona de la Alameda hasta el Paseo del Parque evitando el tráfico rodado», lo que ha resumido diciendo que se hará peatonal el tránsito desde la entrada del puerto hasta la calle Larios y la calle Molina Larios.