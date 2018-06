Juanjo Espinosa (concejal no adscrito): «Es la mejor ciudad del mundo pese a su inmovilismo»

El concejal no adscrito pero ungido por Podemos, Juanjo Espinosa, se ha felicitado de que por fin haya debate del estado de la ciudad, para pasar a decir que el alcalde podía subir a contar cuántos datos quisiera, pero que su proyecto estaba agotado, «y usted es el pasado». En esta línea, le ha afeado que haya pasado de ser un político con alguna iniciativa, para ser un rentista y un maquillador, y ha puesto sobre la mesa que la realidad es que la recuperación no ha llegado a la casa de los malagueños, «se ha olvidado usted de los barrios». Aquí es donde ha hecho hincapié en que no le gustaba su política social, porque le ha achacado que se haya olvidado de los equipamientos sociales y culturales, «y nos habla usted de otra ciudad que no parece Málaga».

De la gestión del alcalde ha dicho que era «injusta», y ha focalizado sus críticas en la chapuza de Art Natura, Limasa o Málaga 2016, «una lista de fracasos enormes, la marca del PP». Espinosa ha subrayado que el urbanismo en esta ciudad no funciona, y que el PP ha guardado los planes estratégicos de la ciudad «y se ha abonado al turismo». No obstante, ha acabado diciendo que Málaga «pese a ustedes, es la mejor ciudad del mundo; aunque no es mérito suyo es mérito de gente, y es así pese a su inmovilismo». En la segunda parte, ha defendido una Málaga verde, sostenible y democrática, y de la educación, que tan largo y tendido habló el alcalde como base esencial de la cultura y la empleabilidad de la sociedad, dijo que quien destrozó la educación pública fue el PP.