Torralbo (Málaga Ahora): «El alcalde hace una ciudad para los inversores y no para los ciudadanos»

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha hecho un discurso de crítica al alcalde porque hace una «ciudad para inversores, y no para los ciudadanos» y ha puesto de ejemplo al urbanista David Harvey, «la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede divorciarse de la cuestión del tipo de ciudad que queremos ser'. Ha añadido que los años del branding metropolitano ya han pasado. En esta línea, la líder de Málaga Ahora ha empezado quejándose del gran gasto que han supuesto los museos y lo poco que se invierte en la cultura de base, y ha abundado en que el CAC «tiene toda la pinta de convertirse en la particular Gürtel de Málaga, aunque el último en enterarse sea su gestor, Fernando Francés, a quien ni le suena un tal Invader». Luego ha vuelto a utilizar la expresión Gürtel para referirse al alcalde durante la última huelga de Limasa, que «en lugar de mediar, dio la cara por la parte privada, esa triada de la Gürtel, huida durante todo el conflicto a Madrid», como puntualizaba.

Entre medias le ha afeado al regidor su gestión en el fiasco de Art Natura, que dedique 500.000 de los 700.000 euros a las cofradías del presupuesto de Cultura, o que éstas estén todo el día en la calle, «una ciudad de procesiones; una ciudad de ruido, fiestas y procesiones», como puntualizó.

Ya en el tema de la vivienda fue también crítica con el alcalde al no haber negociado con las entidades bancarias para poner en alquiler social las 1.178 viviendas, como se había aprobado en el pleno, y también le ha achacado la subida alarmante de los alquileres en el Soho porque «sólo les preocupaba el foco cool del Ensanche de Heredia». En esta línea de la subida de los alquileres, Torralbo dijo que el PTA alerta de que no encuentra trabajadores porque no hay lugares donde vivir en Málaga. Y ha expuesto que hay 668 familias, y de ellas mujeres que han sufrido la violencia de género que no encuentran dónde vivir, «668 dramas». Ha pedido un gran parque en Repsol, más ayudas para los mayores que viven solos 65.000 en Málaga, y ha instado al alcalde a que se dé una vuelta por los barrios, La Palma, Girón, La Corta…Ya en su segunda intervención, la portavoz de Málaga Ahora se ha centrado en la mala política de personal con falsos autónomos, fijos discontinuos en fraude de ley, desigualdades a dedo dentro del Ayuntamiento o la escasez de participación ciudadana, que tiene que cumplir unos mínimos.