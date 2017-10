Cassá ve en Tabacalera el lugar ideal para una universidad privada

Un día salieron unos planos de Urbanismo con el nombre de la U-tad en ellos y todo se truncó. Que esta universidad privada está a la vanguardia de la tecnología, creación de videojuegos y realidad virtual es una máxima que no niegan los que se dedican a exprimir este campo. La U-tad no pudo ser, pero el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, sigue viendo la opción y apuesta porque Málaga tenga una universidad privada en Tabacalera, al igual que otras ciudades andaluzas, como por ejemplo Sevilla, que cuenta con la Loyola, y Madrid, donde las privadas han crecido de forma exponencial en los últimos años.

Ya se sabe que en la capital hay espacio para todas, pero en Málaga también hay una masa de jóvenes que quisiera profundizar en la programación, robótica, creación de videojuegos, realidad virtual, etc, que necesitan una plataforma adecuada para hacerlo y para Cassá esa no es otra que Tabacalera. Además, serviría también para que la creación e incubación de empresas del Polo Digital tuviese mayor flujo de talento.

El portavoz naranja se pasea por el complejo de Tabacalera y razona: «Mira, ves, aquí sólo hay un batiburrillo de cosas sin conexión. Uno de los espacios insignes y más privilegiados de Málaga y hay dos museos, que no tienen nada que ver y que no suman sinergias el uno del otro; uno en cada esquina, y el Polo Digital, que no tiene nada que ver con lo anterior». El espacio, a su juicio, es el idóneo para que una universidad que despunte en lo tecnológico tenga su sitio, ya que revitalizaría el entorno y podría ser captadora de talento de toda Europa y favorecedora del emprendimiento. En esta línea, subraya que la Carretera de Cádiz necesita algo más que hostelería y comercio. A su juicio, el Museo del Automóvil o el Ruso no generan retorno al barrio, mientras que si vivieran en él universitarios, además de enriquecer culturalmente la zona, también harían uso de los comercios y habría mayor flujo económico.

Cassá explica que Tabacalera ha sido una trituradora de dinero público, 81 millones gastados en total en lo que hay construido ahora mismo, «para que se entienda, más de la mitad de lo que necesitamos invertir en el saneamiento de la ciudad, el alcalde critica que la Junta tenga un canon del agua y ahora quiere poner otro, si es que hay cosas que no encajan», subraya.

El portavoz naranja recuerda su moción aprobada en el pleno para que Málaga haga un esfuerzo para despertar las vocaciones científicas y saca a colación el programa Málaga Byte, que también ha impulsado su partido en el Ayuntamiento, y que ha conseguido que en la actualidad se haya formado a 10.000 niños gracias a un acuerdo con el Colegio de Telecomunicaciones, que a su vez ha dado clases a profesores en Robótica y Programación. Málaga necesita un nuevo impulso en tecnología, y para Juan Cassá hay que hacerlo en formación tecnológica, en una universidad especializada en este campo. El sitio, a su juicio: Tabacalera.

Un pequeño remozado

Oh là là Hollande’ y el Ayuntamiento se remozó de cabo a rabo. Ya saben que ese tipo de encuentros internacionales, la cumbre Hispano-Francesa, se trata de mostrar lo mejor de cada casa, y la Casona, como no podía ser menos, tuvo una sesión integral de chapa y pintura el pasado mes de febrero para que todo fuera ‘très bien’. Esta sección sacó a colación, el día del pleno la semana pasada, que los ‘bajos’ del Ayuntamiento vuelven a acusar la humedad y que las columnas de la entrada y Patio de Banderas estaban abombadas y mohosas. No en vano, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, le hizo constar en el pleno al alcalde Francisco de la Torre, que el Ayuntamiento necesita un plan plurianual de inversión para su remodelación íntegra.

Un siglo a cuestas sin apenas inversiones es demasiado tiempo. Estos días el portavoz socialista, Dani Pérez, al ver que estaban pintando la planta baja, preguntaba jocoso: «¿No viene Hollande, será que está al caer Macron? Bueno, al alcalde, ya saben, el próximo miércoles 11 le imponen la Legión de Honor, pero va a ser que la misma es en un buque de guerra galo y preside el embajador en nuestro país, Yves Saint-Geours.