El Ayuntamiento de Málaga escoge cinco proyectos para un nuevo barrio de mil viviendas

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) ha acogido este lunes el acto en el que se han desvelado los autores de las propuestas arquitectónicas ganadoras de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Málaga para elegir el diseño de una nueva zona residencial de la capital que, bajo la denominación de ‘Manzana Verde’, se construirá en el futuro sobre los suelos en los que actualmente se asientan la sede de la Empresa Malagueña de Transportes y del departamento municipal de Servicios Operativos, en el camino de San Rafael.

Cada uno de los ganadores de este concurso recibirán un premio de 14.520 euros y elaborarán, conforme al diseño que han presentado, el proyecto de cada uno de los cinco bloques en que se ha dividido esta ‘Manzana Verde’, que albergará un total de 963 viviendas de las que 803 serán de protección oficial y 160 de renta libre. Los ganadores han sido José Luis Daroca Bruño, Jaime Daroca Guerrero y José Ramón Sierra y Gómez de León para el bloque 1, la sociedad Langarita Navarro Arquitectos para el bloque 2, Rafael Urquiza Sánchez para el bloque 3, SV60 Arquitectos (Antonio González Liñán y Antonio González Cordón) para el bloque 4, y Juan Pedro Romera Giner y Miguel Campos González para el bloque 5. Los ganadores del bloque 4 se encargarán igualmente de redactar el proyecto de urbanización de toda la zona.

La intención del equipo de gobierno es sacar a concurso la venta de las diferentes parcelas en que se divide la ‘Manzana Verde’ para que sean promotores privados los que desarrollen la ejecución de las viviendas previstas en cada una de ellas. Estos privados tendrán la obligación de ejecutar los diseños extraídos de este concurso de ideas, convocado por la Gerencia Municipal de Urbanismo e impulsado por el Servicio de Programas Europeos junto con el Instituto Municipal de la Vivienda y los colegios de arquitectos de Málaga y Madrid. No obstante, la venta de las parcelas y el desarrollo de las obras dependerá de la efectiva disposición de los suelos, para lo que antes tendrá que llevarse a cabo al menos el traslado de las dependencias de Servicios Operativos a unas parcelas situadas junto al auditorio de la feria.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha admitido que aún no están redactados los proyectos para las nuevas sedes de Operativos y de la EMT, por lo que no ha puesto fecha para su traslado ni ha ofrecido datos sobre el coste que requerirán ambas operaciones. "No habrá proyectos para las nuevas sedes hasta que no estén consensuados con las áreas afectadas", ha recalcado Pomares, quien ha reconocido que el desarrollo de la 'Manzana Verde' "está condicionado" a que se resuelva esta actuación previa para disponer de los suelos.