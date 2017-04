El padre Cacho visita Málaga para pedir ayuda a su misión en Caracas

Durante varios años, en la década de los setenta y los ochenta, ayudó a muchas de las personas desfavorecidas de zonas de Málaga como la Cruz Verde, donde ejerció como párroco del Buen Pastor. Hoy es él quien viene a pedir ayuda para seguir adelante con su labor solidaria en la misión que actualmente desempeña en una parroquia de uno de los barrios más pobres y conflictivos de Caracas: San Agustín del Sur. Seis años lleva allí el sacerdote pasionista José Luis Cacho, más conocido por los malagueños como el padre Cacho, que cada dos años aproximadamente visita la ciudad en la que dejó huella para volver a apelar a la solidaridad de sus vecinos. «Málaga siempre ha sido solidaria y lo redescubro cada vez que vengo a ella», explicó ayer durante la presentación del próximo evento a beneficio de su labor en Caracas.

Está organizado por la Cofradía de la Crucifixión, en cuya fundación tuvo un papel protagonista, y por el Club de Leones de Málaga. Se ha bautizado como ‘El pasillo de los deseos’ y consistirá en la realización de un pasillo con cajas de cartón en las que podrán inscribirse deseos, a lo largo de toda la calle Alcazabilla. Las cajas podrán adquirirse a cambio de un donativo mínimo de un euro el mismo sábado, en la calle Alcazabilla, desde las doce de la mañana hasta las siete de la tarde, y también en la casa hermandad de la Crucifixión, en la calle Diego de Siloe. Para amenizar este evento benéfico, que cuenta con la colaboración del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, actuarán una cantautora y un mago, y estará presente la Legión 501 hasta las dos de la tarde.

Emocionado

El Pimpi fue el escenario ayer de la presentación de esta iniciativa, en la que estuvo presente el padre Cacho, quien llegó a emocionarse en varias ocasiones cuando describió la situación que está viviendo actualmente en Venezuela. «Se me cae el alma a los pies cuando viene alguien a pedirme comida y no tengo nada que darle. Solo puedo ofrecerle un abrazo», dijo este sacerdote, quien aseguró que todo lo que se recaude con esta iniciativa irá destinado a comprar alimentos para los pobres de San Agustín del Sur. «En el último año han asesinado allí a 80 personas. Te pueden matar por robarte un teléfono móvil, por peleas entre bandas... Una madre mató a su hija pequeña y a un chaval de 14 años lo descuartizaron. No tenemos modo ya... Lo único que podemos hacer es ayudarles con comida», dijo entre lágrimas ante los periodistas convocados.

El hermano mayor de la Cofradía de la Crucifixión, José Núñez, confió en que los malagueños sean solidarios con esta causa y el sábado pueda recaudarse «lo máximo» para la labor del padre Cacho. «Se trata de que se pueda llevar la mayor cantidad posible de dinero para Caracas, porque allí hace mucha falta», dijo.

El padre Cacho ha aprovechado su visita a Málaga para hacerse algunas pruebas médicas porque, según comentó, el 70% de los hospitales de allí «no funcionan».