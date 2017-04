Son muchas las personas que se han visto envueltas en un laberinto judicial al no poder hacer frente al importe de la hipoteca. Detrás de cada contrato incumplido hay familias que han visto cómo su domicilio se convertía en una pesadilla, como es el caso de Chari Manzorro, que hace dos años comenzó a convivir con la sombra del desahucio. Sin embargo, gracias a la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), consiguió un acuerdo con la entidad bancaria que derivó en una «satisfactoria dación en pago». Ahora Manzorro continúa vinculada a PAH, «ayudando a los demás a conseguir pactos más justos».

Esta plataforma ha sido una de las impulsoras a nivel nacional para que las audiencias provinciales congelen los desahucios por ejecución hipotecaria a expensas del dictamen europeo. «El día 7 de marzo, tras haber estudiado el caso, acudimos de forma masiva a entregar la solicitud, en todo el Estado». Manzorro asegura que ayer, tras haber conocido la decisión de la Audiencia de Málaga, todos los integrantes se sintieron ganadores de una pequeña batalla «de las muchas que quedan por librar», anuncia esta integrante de la PAH. «Gracias a esto, muchos afectados podrán negociar con el banco sin miedo a quedarse en la calle».

Manzorro explica que «cada caso es particular y atípico, aunque no lo parezca», pero que en todos ellos «el sufrimiento está estigmatizado». «Ser deudor de buena fe –de forma involuntaria– es un calvario». «Hay mucho dolor detrás de cada historia, lloras mucho y la vida se complica», asevera. Sin embargo, la resolución de ayer es «un motivo para la celebración», aunque la lucha no ha acabado: «No pararemos hasta conseguir unas leyes más justas ni hasta asegurar el derecho a la vivienda».

Su labor, –al igual que la de todos los integrantes de la plataforma–, es altruista, y la única recompensa es «poder ayudar a los que están pasando por lo mismo». Es por ello que la noticia de ayer ha sido recibida con muy buenas sensaciones: «Le hemos puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo para presentar toda la documentación y ejercer presión a nivel nacional».

PAH es una organización sin ánimo de lucro que abre sus puertas a cualquier persona afectada por un préstamo hipotecario. Nació hace ocho años y rápidamente se expandió por todo el tejido nacional. Ofrecen asesoramiento legal y fiscal de manera gratuita, así como información general de la mano de expertos, economistas y abogados, a través de sus asambleas semanales.