La oposición trata sin éxito de ahondar en la crisis del equipo de gobierno por Limasa

«Cuente con nuestros votos». «Sea usted un valiente». «No le dejaremos solo». «Tiene todo nuestro apoyo». Puede sonar extraño por el tono que normalmente se emplea en los plenos municipales -sobre todo en los de esta legislatura-, pero todas estas frases de 'estar en el mismo equipo' las escuchaba ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no de su grupo de concejales como sería de esperar, sino de los portavoces de la oposición de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juanjo Espinosa), que trataron de jugar sus cartas para terminar de llevarse al primer edil a su terreno en el debate sobre el futuro de la limpieza en la ciudad.

Los portavoces de la oposición se sabían ante una oportunidad de oro por los últimos movimientos del alcalde en favor de la municipalización del servicio, por eso la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, se apresuraba a presentar una moción urgente instando directamente a De la Torre «a que proceda de la forma más rápida posible a la adopción del modelo de municipalización de la limpieza». Lo hacían además en la certeza de que el principio de acuerdo al que ha llegado el alcalde con los sindicatos de Limasa para avanzar en que el servicio sea público ha abierto una brecha enorme con algunos de los concejales de su equipo de gobierno, posicionados claramente a favor de la privatización. Todo eso, unido al anuncio reciente de que De la Torre no repetirá como candidato a la alcaldía, dio a la propia Moreno, a Ysabel Torralbo (Málaga Ahora), a Eduardo Zorrilla (Málaga para la Gente) y a Espinosa el argumento perfecto para sugerirle al alcalde que la crisis interna «en su equipo está clara y en ella se ve la mano del delfín, Elías Bendodo, que tiene mucha prisa por llegar al sillón», dijo la socialista, que se refirió en varias ocasiones al propio Bendodo como sucesor de De la Torre.

«Alcalde, ¿quién le iba a decir a usted que íbamos a ser nosotros los que le defendiéramos?», le planteaba por su parte Zorrilla, quien se refería sin rodeos al «sabotaje» que a su juicio le han preparado los ediles populares al regidor «para que abandone antes de que expire el mandato».

En este cruce de lisonjas de doble filo, Ciudadanos también insistía en dejar clara su posición de privatizar el servicio, y así se lo hizo saber al alcalde: «Nosotros no vamos a ser los cómplices del fracaso que se avecina si se municipaliza la limpieza. No busque cómplices en nosotros», le advirtió visiblemente molesto el portavoz del partido naranja, Juan Cassá, quien dejó otro «aviso a navegantes»: «Mal camino llevan ustedes (por el PP) si crean inestabilidad en este consistorio y en la gobernabilidad de esta ciudad, que por cierto apoyamos nosotros».

El alcalde recogió el guante pero prefirió no intervenir en el debate, como sí hace en otras ocasiones, para dejar clara su postura. De la Torre no dijo ni una palabra, dejando sin efecto el intento de los grupos de izquierda de ganarse su favor y posicionándose implícitamente del lado de los suyos para no seguir alimentando la polémica. La respuesta a la estrategia de los grupos de izquierda la dejó en manos de su edil de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, precisamente uno de los 'díscolos' frente a los movimientos de De la Torre y que ha llegado incluso a amenazar con abandonar el área si no se apuesta por un modelo privado.

No a «marcar la agenda»

Pero tampoco en este caso la sangre llegó al río, sobre todo ahora que el alcalde ha llamado al orden a sus concejales en una reunión nocturna que avanzó SUR y que ha unificado el discurso (oficial) de todos en torno a Limasa. Ayer volvía a repetirlo Jiménez punto por punto: «Lo que ustedes llaman sabotaje es democracia interna (.). Vamos a seguir diciendo lo mismo: estamos estudiando todos los modelos y cuando hayamos tomado una decisión la traeremos a pleno para su votación». Y añadía elevando un poco más el tono: «Ustedes no nos van a marcar la agenda para que tengamos que tomar una decisión precipitada». Es decir, con eso anunciaba el 'No' popular a la moción socialista, que no sólo pedía «rapidez» sino también servicio público. El alcalde votó con los suyos por ese 'no', y de paso Ciudadanos hacía valer su postura contra la municipalización votando también en sentido negativo. Resultado: mayoría para populares, que de rebote y gracias al partido naranja imponen su calendario para seguir estudiando cuál será el modelo de futuro.