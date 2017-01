El pleno vota a favor de la destitución del jefe de Bomberos y reprueba a Cortés

Si alguien pensaba que con el debate de ayer en torno al futuro modelo de limpieza de la ciudad se había terminado de echar toda la leña al fuego se equivocaba. La subida máxima de la temperatura llegó de la mano de los bomberos, que se hicieron oír tanto fuera como dentro del pleno. En primer lugar por su numerosa concentración frente a las puertas de la Casona como broche a su manifestación, pero sobre todo porque consiguieron que todos los grupos de la oposición (también Ciudadanos) incluyeran en sus agendas del día mociones casi idénticas para pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre la gestión de esta crisis que suma ya varias semanas. Y así, con nada menos que cinco mociones sobre la mesa (PSOE, Málaga Ahora, C's, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juanjo Espinosa) avanzando el apoyo sin fisuras a las reivindicaciones de los bomberos, el debate estaba garantizado.

El hecho es que el equipo de gobierno popular se quedó solo en la votación de uno de los puntos más polémicos de la negociación con los bomberos: la destitución del jefe del cuerpo en la capital, José Cruz, que los bomberos ven «imprescindible» como condición para sentarse a negociar y los populares ya han dicho que no aceptarán.

Con las posturas absolutamente rígidas a un lado y a otro, el pleno municipal se sumó ayer al debate sobre el conflicto laboral votando a favor -y sólo con el voto en contra del PP- de la destitución del jefe del servicio, un gesto que los bomberos asumieron como un triunfo pero que de cara a la galería no queda más que en un apoyo simbólico porque el pleno no tiene competencias para la destitución de estos cargos, sino que esta potestad es del equipo de gobierno, que ya ha dicho que no moverá ficha en este sentido.

Simbólica también fue la reprobación al concejal responsable de la Seguridad en el Ayuntamiento, Mario Cortés, por su gestión de la crisis, con un tirón de orejas público por parte de la oposición y una crítica en bloque a su reflexión de que «el problema es que al jefe de bomberos le ha tocado bailar con la más fea en los últimos años y explicar los recortes». A pesar de todo, Cortés defendió con cifras que los medios son «suficientes» y que «se está tratando de hacer ver que 'estamos en pañales' cuando no es así».

Desacuerdo

El desacuerdo entre el equipo de gobierno y el resto de grupos con representación municipal también llegó en otros puntos; en concreto con la petición de incremento de la plantilla o la regularización de la jornada laboral, asuntos en los que el PP votó en contra justificando, en el último caso, que ese debate ha de posponerse «hasta la próxima negociación colectiva», en palabras de Cortés.

Sí hubo acuerdo unánime, sin embargo, en otros puntos comunes a las mociones, caso de que la actual denominación del 'Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento' pase a ser 'Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento' para cumplir con la legislación vigente; o que se desarrolle un reglamento consensuado y actualizado para el cuerpo de bomberos y que además se proceda a la «reclasificación de la actual estructura de la plantilla a la nueva» siempre que no suponga un coste añadido. Además, el pleno acordó elaborar un informe para ver por qué no está operativo el Grupo de Rescate y Operaciones Especiales.