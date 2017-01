Un cortejo fúnebre para exigir mejoras y el cese de la Jefatura

Fue una manifestación, aunque no lo parecía. No hubo gritos ni consignas ni cánticos ni pitos ni silbatos ni bocinas. Sólo dos pancartas en la que se podía leer: «Bomberos en lucha por tu seguridad» y carteles con distintos mensajes como «Tu seguridad es nuestra dignidad laboral». De hecho la protesta, que se desarrolló sin incidentes, discurrió en absoluto silencio, a excepción del acompañamiento musical de la Marcha Fúnebre de Chopin que emitía la megafonía de un carro con un gran crespón negro. Y es que el objetivo de los convocantes no era otro que recrear un cortejo fúnebre por las calles de la capital para reivindicar la destitución del jefe del Cuerpo, una demanda irrenunciable, al tiempo que exigir mejoras laborales históricas, después de 28 días de encierro consecutivo en las instalaciones del Parque Central de Martiricos por varios integrantes del servicio.

La manifestación partió a las nueve de la mañana y contó con la participación de unas 500 personas, entre bomberos, familiares y profesionales de distintas ciudades españolas (Zamora, Burgos, Sevilla, Jaén, Salamanca, Barbate, Motril o Torremolinos, entre otras).

La encabezaba un grupo de casi cien miembros del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga portando una manguera de carga de unos 50 metros de longitud para «contra el incendio provocado por el alcalde», según el delegado de CC OO, Ramón Triguero.

Detrás, y dentro de la misma manifestación, un féretro portado también a hombros y acompañado por un tambor, «con los restos» del Cuerpo de Bomberos «tras 17 años de penosidades». La recreación motivó el estupor de los numerosos peatones que se toparon con el «cortejo fúnebre». Aunque la manifestación estaba previsto que concluyera a las diez de la mañana, el recorrido no finalizó hasta las once, que fue cuando se produjo la llegada al Ayuntamiento, donde protagonizaron una concentración coincidiendo con el desarrollo del primer pleno de 2017 de la corporación, donde si hubo gritos, sirenas y cánticos reivindicativos.