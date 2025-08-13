Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a Torremolinos Es de esos municipios que supo renovarse antes de morir con una gran oferta turística que incluye parques temáticos, ocio nocturno o una variada oferta de restauración

Javier Almellones Málaga Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:24

Hace décadas que dejó de ser sólo un destino de sol y playa y 'pescaíto' frito. Torremolinos es de esos municipios que supo renovarse antes de morir con una gran oferta turística que incluye parques temáticos, ocio nocturno o una variada oferta de restauración.

En verano, sería un error eludir sus playas, pero también hay que tener en cuenta las muchas otras opciones que se ofrecen.

Un día de playa De Los Álamos a La Carihuela: calidad y variedad

Ampliar Turismo Torremolinos

Están entre las más reputadas de toda la Costa del Sol Occidental. A pesar de la masiva afluencia de turistas en verano, Torremolinos puede presumir de tener playas de calidad.

De toda esa franja costera, la playa más emblemática es la de La Carihuela, muy concurrida en temporada alta, que en Torremolinos es prácticamente todo aquel día en el que brilla con fuerza el sol. En su extremo occidental, se encuentra la playa de Los Álamos, donde se concentran actualmente numerosos pubs y chiringuitos de ambiente más juvenil tanto de noche como de día.

A estas playas hay que sumar otras muy populares como Playamar, El Bajondillo o El Saltillo. Todas ellas están unidas por un cómodo y bien equipado paseo marítimo, que invita siempre a un recorrido sosegado para un mejor disfrute del Mediterráneo.

La noche en Los Álamos Ocio, diversión y música en primera línea de playa

Ampliar Turismo Torremolinos

Junto a la playa de Los Álamos aguarda la zona de ocio más popular de litoral de Torremolinos. En primera línea de playa, donde antes hubo chiringuitos tradicionales ahora hay 'beach clubs', donde la música, los cócteles sofisticados y las ganas de divertirse son los ejes fundamentales durante la noche.

También se puede ir de día, por supuesto, ya sea para disfrutar e un 'brunch', un tarde diferente en las hamacas o incluso practicando algunas actividades acuáticas en el mar. Es el lugar idóneo para desconectar y disfrutar de un día de playa distinto.

Compras en el centro histórico Un paseo por calles y plazas peatonales

Ampliar Turismo Torremolinos

El casco histórico de Torremolinos puede presumir de ser un verdadero centro comercial abierto. No en vano, gira en torno a la siempre concurrida calle San Miguel, donde es posible encontrar un amplio abanico de establecimientos. Lo mismo ocurre con otros espacios cercanos, como las plazas de La Nogalera y de la Independencia, entre otras.

Ruta gastronómica Más allá del espeto y del 'pescaíto', pero sin olvidarlos

Ampliar Turismo Torremolinos

La oferta gastronómica es uno de los pilares fundamentales del turismo en Torremolinos. Por eso, no hay que eludir un almuerzo o una cena en sus variados establecimientos de restauración.

En primera línea de playa, lo normal es rendirse ante el espeto de sardinas y el 'pescaíto' frito, pero también conviene perderse en el buen sentido de la palabra por sus calles para encontrar restaurantes que apuestan por otros conceptos culinarios. Tres Catorce, La Viña de Ale, Frutos, Los Brocales o Casa Pepa son algunos de ellos.

Molino de Inca Un jardín botánico, pequeños lagos y saltos de agua

Ampliar Ayto. Torremolinos

En la zona norte del municipio, Torremolinos tiene varios atractivos que pueden ser idóneos para estos días veraniegos. En el entorno del Palacio de Congresos de Torremolinos el jardín botánico del Molino de Inca, que tiene una superficie de unos cuarenta mil metros cuadrados.

El principal atractivo de este jardín está en la oportunidad de ver allí más de medio millar de especies botánicas distintas y un restaurado molino de harina. En torno a ellos, hay pequeños lagos, saltos de agua y un laberinto natural de distintas plantas.

Cocrodile Park La fauna más salvaje junto al Pinar de Torremolinos

Ampliar Cocodrile Park.

El cocodrilo del Nilo, el caimán de anteojos o el aligator americano son algunas de las especies de reptiles que se pueden ver en uno de los parques de fauna salvaje que hay en la Costa del Sol Occidental.

Junto al Pinar de Torremolinos, tanto ésas como otras especies de reptiles y otros animales conforman la salvaje oferta de Cocrodile Park, un espacio comprometido con la protección de especies amenazadas.

Aqualand Emoción refrescante en los toboganes

Ampliar Aqualand

Kukulkán, Tsunami, Hurakán o Namaka. Esos son algunos de los exóticos nombres de las atracciones más vertiginosas de Aqualand, el parque acuático de Torremolinos que lleva divirtiendo desde hace décadas a distintas generaciones.

Llegado el verano, tanto si se va con niños como si no, es el destino idóneo para vivir un día tan refrescante como emocionante entre toboganes, roscos y piscinas, al mismo tiempo que se sofocan las elevadas temperaturas de los días de verano.

