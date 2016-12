De la Torre: “Yo gobierno en plenitud de intensidad y abordando con normalidad todos los temas de la ciudad”

Con 74 años recién cumplidos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hacía esta mañana la siguiente declaración: “Yo gobierno en plenitud de intensidad y abordando con normalidad todos los temas de la ciudad”. Esta frase la decía para despejar cualquier tipo de especulaciones sobre su continuidad y sus ganas de gobernar de aquí a las elecciones municipales de 2019, de las que ya dijo la semana pasada que no se volverá a presentar empujado por unas declaraciones de su esposa Rosa Francia, a la que no quería llevar la contraria. Tras esto, volvió a enumerar los temas en los que sigue trabajando como Limasa, el Guadalmedina, las inundaciones, el voluntariado, etc, para concluir haber dicho de forma adelantada, dos años y medio antes de que ocurra, que no se presentará en 2019, “no va a influir en nada, seguiremos con la misma normalidad” hasta acabar el mandato.

La portavoz socialista Mari Carmen Moreno dijo, sin embargo, que “la marcha del alcalde puede dejar muerto lo que ya está muerto”

Otros portavoces municipales no opinaban lo mismo, y así la portavoz socialista Mari Carmen Moreno consideró que el anuncio de De la Torre fue empujado por el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo; “con ayuda de la señora Francia”. Y sentenció con la siguiente frase: “La marcha del alcalde puede dejar muerto lo que ya está muerto.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, por su parte, afirmó que, respetando los tiempos del PP, “se presenta una situación más incierta”, al tiempo que dijo temer que vuelvan a presentarse proyectos a bombo y platillo y se entre de nuevo en la dinámica de hacerlo con fines electoralistas. “No queremos derivar a una política de espectáculo”.