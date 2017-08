Ronda, Montejaque, Villaluenga y Grazalema, unidos por la música Presentación del evento. sur Acogerán de forma simultánea, del 7 al 10 de septiembre, conciertos en la segunda edición del Pueblos Blancos Music con casi treinta bandas VANESSA MELGAR RONDA. Lunes, 28 agosto 2017, 01:15

Es como si Austin, considerada la capital mundial de la música en directo, se trasladara a la comarca natural de Ronda. Ésta, concretamente, Ronda, Monteaque, Grazalema y Villaluenga del Rosario, acogerán del 7 al 10 de septiembre la segunda edición del Pueblos Blancos Music Festival, un evento que ofrecerá conciertos gratuitos de forma simultánea durante los cuatro días, mayormente entre las 19.30 horas y las 1.00 horas, en el Auditorio de Blas Infante en Ronda, el Mirador del Tajo en Grazalema, la plaza de la Constitución en Montejaque y la plaza de toros en Villaluenga. «El festival está enfocado en la música de raíces norteamericanas, incluyendo el rock, el country, americana, tex-mex, latin, rockabilly, jazz y blues, con 15 bandas de Texas y 15 de España», dijeron desde la organización, representada en uno de sus miembros por Juan de Castro, que agradeció este pasado martes en Ronda, durante la presentación del evento, la implicación de los ayuntamiento y la apuesta por el Festival.

«Habrá cuatro conciertos en cada localidad con un importante esfuerzo de los grupos que forman el cartel y que llegarán de la capital de la música en vivo en todo el mundo, la ciudad de Austin en Texas. Serán 25 bandas que se llegan a costear sus billetes a Ronda para formar parte del evento», explicó Castro, acompañado, entre otros, por las concejalas de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ronda, Isabel Barriga y María José Zarzavilla, respectivamente; y Alba Cherry, de la banda rondeña Pink Suede, que estará en el Festival.

Actuarán, entre otros, Joe King Carrasco, Border Soul, Tim Gonzalez, Leeann Atherton, Pink Suede, Classical Folk, la también banda rondeña The Plam, Jake Levinson Band, Kassy Key & the Raindoggs, DD Dagger, Loop One, Proyecto Drei, B-Sides y Los Widow Makers. Más información en Facebook y pueblosblancosmusicfestival.com.