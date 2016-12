Piden incapacitar a un hombre por 'cansino'

Un hombre que reside en la localidad turolense de Obón podría estar a punto de ser incapacitado para denunciar ante los juzgados. El vecino lleva, desde hace más de 10 años, presentando de manera masiva denuncias penales contra el ayuntamiento de su pueblo de poco más de 100 habitantes. Ninguna ha prosperado, todas han sido desestimadas por los tribunales por entender que no están sustentadas, según publica ABC.

«No denuncio por denunciar. Lo que está ocurriendo en Obón es una barbaridad: tendrían que ir todos a la cárcel», detalla el vecino indignado en El Heraldo de Aragón tras conocerse la actitud de la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal jefe encargado de su caso, Jesús Gargallo, no lo ve de la misma manera y considera que este ciudadano ha abusado de la Justicia. Por eso, la Fiscalía de Teruel ha pedido que un médico forense examine a José Albesa y dictamine si incapacitarle o no. Todo para que no continúe interponiendo denuncias.

El propio Abesa calcula que ha interpuesto unas 100 denuncias en los últimos 20 años. Fuentes judiciales amplían esta cifra a cientos ya que el denunciante ha demandado a todos los responsables municipales que han ido pasando por el Consistorio a lo largo de estos años. «Cualquier actuación del Ayuntamiento, considerando el denunciante que en todas las obras municipales la Corporación ha desviado fondos, falseado cuentas o apropiado de una parte de los mismos», indica la Fiscalía.