El aceite de oliva se mantiene por encima de los cuatro euros y con perspectivas de subir

La campaña de elaboración de aceite de oliva lleva un mes en marcha en algunos puntos de la provincia, y con perspectivas de precios bastante buenas. De hecho, para el sector nada apunta a que pueda producirse un descenso en los precios. Al contrario, la impresión general de los productores y de la industria es que las cotizaciones se van a mantener por encima de los cuatro euros para el consumidor y por encima también de los tres euros de media a granel en los casos del virgen extra, virgen y lampante en origen en España.

La fuerte demanda exterior de países como Italia, que este año tendrá poca cosecha, llevan al sector a prever incluso alguna subida.

A pesar de los actuales precios, el mantenimiento del consumo es algo generalizado a nivel nacional. Sólo se ha producido un ligero descenso que apenas afecta al aceite de oliva virgen extra. En Andalucía, en 2015, se consumieron 63.936 toneladas (210,7 millones de euros), lo que representa el 17,15% del total nacional (372.788 toneladas, con un valor de 1.252,5 millones de euros).

En Málaga, el virgen extra lleva desde la pasada campaña entre los 4,20 y los 4,80 euros el kilo de venta al público, sin que el consumo se haya resentido, por lo que desde el sector se entiende que el consumidor ha asumido estos precios. «El consumo sigue siendo bueno tanto en España como en el exterior», señala el gerente de Aceites Málaga, Antonio Pérez.

Según el sistema Poolred de la Fundación Olivar, que mide el precio del aceite en origen en tiempo real, la campaña 2016-2017 ha comenzado con un incremento del precio del virgen extra a granel al cotizarse en torno a los 3,35 euros el kilo, a 3,085 el virgen y a 3,032 euros el lampante. En parte debido a que todo apunta a que no habrá tanta producción como se esperaba inicialmente y porque hay cierta falta de aceite.

Por lo que se refiere a la actual campaña, Málaga será la única provincia de Andalucía en la que caiga la producción de aceite de oliva respecto a la pasada cosecha. En concreto, la previsión es de un 29 por ciento menos, con sólo 50.900 toneladas y una producción de aceituna para almazara de 263.700 toneladas, según el primer Aforo del Olivar de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. En el conjunto de la Comunidad autónoma la producción será de 1.108.400 toneladas de aceite, muy similar a la del pasado año.

La caída en la provincia, donde el olivar ocupa una superficie de cultivo de 130.621 hectáreas, obedece, según la Junta, a que en las plantaciones de secano, que son la inmensa mayoría, buena parte de la cosecha es irrecuperable debido a la sequía. Además también el regadío se está viendo afectado por la disminución de agua en los pozos.

Según el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, en la provincia van a registrase casos de aceituna que no se podrá recoger porque no alcanza el tamaño necesario para la almazara debido a la sequía. Asimismo, asegura que hay árboles que están tirando fruto al suelo por la falta de agua. «Los olivos no pueden con ellas», afirma.

Por lo pronto, los aceites de primera molienda están alcanzado precios superiores a los cinco euros el kilo. De hecho hay comercializadoras que están ofreciendo ya aceites de esta nueva campaña que rondan los 10 euros el kilo. Esto no es algo extraordinario. Resulta hasta normal, ya que hay consumidores que ya están demandado estos primeros aceites, lo que hace que se coticen más caros.

Consumo en fresco

Para Pérez, existe un mercado creciente que los demanda para consumo en fresco. Lo mismo sucede también con los aceites sin filtrar. Hay consumidores que están dispuestos a pagar algo más al valorar su intenso sabor. «Se trata de un producto que deber ser consumido en un tiempo prudencial, ya que con el tiempo el exceso de agua puede estropearlos», explica el presidente de Asaja Málaga, para quien la gran ventaja del AVOE sin filtrar es su intenso sabor y aroma. De hecho, cada vez son más las almazaras que los ofrecen.

También, a costa de perder algo de rendimiento muchas almazaras están adelantando la molienda con el objetivo de elaborar aceites frescos con aceitunas verdes, una moda que se está extendiendo también por otras zonas productivas de Andalucía. Otra moda que se ha terminado de implantar en la provincia es la elaboración de aceites monovarietales.

La menor cosecha de Italia, Túnez y Grecia incrementa la demanda de aceite para exportar

Según Bellido, el hecho de que países como Italia, Gracia o Túnez tengan este año una menor producción de aceite de oliva está favoreciendo que las exportaciones se mantengan y siga habiendo importantes salidas de este producto fuera de nuestras fronteras. En el caso italiano, el descenso en la producción está provocando que el precio del AOVE en origen supera los 5,5 euros el kilo.

En Málaga el olivar es el principal cultivo de la provincia con 130.000 hectáreas de superficie, por lo que su incidencia es importante en la economía de muchas familias.