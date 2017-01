Una leyenda del golf español

Ángel Gallardo, una de las figuras más respetadas e influyentes del golf europeo durante las últimas cuatro décadas, fue nombrado embajador del European Tour, función que desempeña desde el pasado 1 de enero.

Gallardo anunció que cesaría en la vicepresidencia del Circuito Europeo -cargo que ostentaba desde 1976- a finales de este año y, a consecuencia de ello, la Junta Directiva ha reconocido su gran experiencia e influencia en el mundo del golf a través de dicho nombramiento. «Siempre llevaré al European Tour dentro de mí; formar parte de su Junta Directiva no ha sido cualquier cosa. Desde 1976 hemos recorrido un largo camino, pero no me despido, estoy muy satisfecho ya que seguiré ligado al Circuito Europeo como Embajador, una distinción que me ha hecho mucha ilusión», declaró.

El catalán jugó un papel decisivo en la estrategia global del circuito, primero a las órdenes de Neil Coles y durante los tres últimos años bajo la dirección de David Williams, actual presidente. Del mismo modo, fue PGA European Tour South desde 1984.

Nacido en Sitges (Barcelona) el 29 de julio de 1943, la Junta Directiva rindió homenaje a este «incondicional seguidor del Barça» en su última reunión el pasado 28 de noviembre: «Fue muy emocionante, me entregaron una placa de plata y hablaron todos; cuando me llegó el turno de agradecimiento. casi no pude pronunciar palabra saltándoseme las lágrimas», aseguró.

Gallardo no solo ha demostrado su valía como directivo sino también como jugador. Ha sido miembro del Tour Europeo desde su creación en 1972, manteniéndose entre los cien primeros del ránking durante los once años que compitió, siendo décimo en 1977, el año que se impuso en el Open de Italia derrotando en 'play-off' al escocés Brian Barnes en Monticello. Anteriormente había ganado el Open de Portugal (1967), el Sumrie Clothes Better-Ball formando pareja con Maurice Bembridge (1969), el Open de México (1970 y 1973) y el Open de Colombia (1972).

De 1970 a 1973 representó a España en la Copa del Mundo y ostenta el curioso récord de haber logrado 17 hoyos en uno en competición. A sus múltiples reconocimientos hay que añadir el nombramiento de Capitán de la PGA de Gran Bretaña e Irlanda en 1982, siendo el segundo golfista que accedía al cargo sin ser británico.

Momentos decisivos

«Son muchos los recuerdos que me vienen a la memoria, sobre todo momentos que han sido trascendentales en mi carrera como la victoria en el Open de España en 1970 en Las Brisas, algo con lo que había soñado desde que era caddie; aquello fue fantástico, una sensación que jamás olvidaré. O jugar la Copa del Mundo -también en Las Brisas- junto a Valentín Barrios compartiendo partido con Johnnie Miller y Jack Nicklaus, otro sueño hecho realidad; cuando Nicklaus, a quien siempre consideraré el dios del golf, me dio una palmada en la espalda en el tee del uno y me dijo 'play well', me derretí como la mantequilla», rememoró emocionado.