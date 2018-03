Primavera ‘indie’ con sabor malagueño Saray Botella y Manuel González forman Hazte Lapón. / Dani Cantó Hazte Lapón, The Loud Residents y Coralcrown, tres proyectos musicales alternativos que estrenan disco justo antes de la temporada de festivales FERNANDO MORGADO Miércoles, 28 marzo 2018, 01:15

Se aproxima la temporada festivales y con ella proliferan los lanzamientos musicales. La primavera es el momento de la música ‘indie’ y en la de 2018 han coincidido tres proyectos alternativos con un factor común: sus miembros proceden de Málaga, aunque hayan continuado sus carreras en otras ciudades.

Es el caso del dúo Hazte Lapón, que se formó en Madrid en 2009. Es por eso que muchos medios insisten en hablar de ellos como grupo madrileño, aunque tanto Manuel González como Saray Botella son malagueños. De hecho, hasta el nombre del grupo tiene relación con la ciudad, pues se les ocurrió tras ver un anuncio de la ginebra Larios en el que se leía: «Hazte lapón, tenemos seis meses de noche». Ahora, tras casi diez años de carrera, la pareja ha anunciado su tercer LP. Se llamará ‘Tú siempre ganas’ y será el último como Hazte Lapón. «Antes de que la vorágine de otras responsabilidades nos obligue a aparcar el grupo, prefiero darle un cierre», explica González.

El fin de Hazte Lapón aún se hará esperar, y será una despedida por todo lo alto. ‘Tú siempre ganas’ incluirá 22 canciones y se lanzará en dos partes –la segunda, en otoño–. La edición física que saldrá después incluirá una serie de relatos relacionados con las canciones y que a su vez formará un juego. «Será una forma de escuchar el disco un poco más caleidoscópica», apunta González. El primer adelanto del álbum ya está disponible y se titula ‘La vida adulta’, una pista del eje temático de ‘Tú siempre ganas’. «Juega con el humor de la realidad adulta, que te hace dejar atrás la ‘mala vida’ juvenil y te empuja a una fase en la que tampoco queda claro si se está mejor o peor. No somos tan pesimistas, cada etapa tiene su gracia», añade Manuel, que define su estilo como «pop autoconfesional para adultos extremadamente sensibles de todas las edades».

Los discos 1. 'Tú siempre ganas'. Artista: Hazte Lapón. Discográfica: El Genio Equivocado. Fecha de lanzamiento: el disco se publicará en dos partes, la primera en primavera y la segunda, en otoño. 2. ‘Birth’. Artista: Coralcrown. Discográfica: autoproducido. Fecha de lanzamiento: ya se pueden escuchar tres canciones del EP, que se presentará en Londres el 4 de mayo. 3. ‘The Last Teenage Party'. Artista: The Loud Residents. Discográfica: Family Spree Recordings. Fecha de lanzamiento: 21 de marzo. Lo presentarán en directo el día 31 de marzo en la sala Velvet.

Para su último trabajo, el dúo promete un «resumen» de su trayectoria desde las primeras maquetas hasta ese ‘No son tu marido’ (2015) que les dio tantas alegrías. «Es un disco de estudio que intenta tocar todos los palos que hemos ido homenajeando durante estos años, desde lo folclórico al ‘noise’», comenta el malagueño, que al igual que Botella compagina su carrera musical con la medicina. La pareja tiene ganas de presentar el disco en Málaga, donde no actúan desde 2013. «Siendo de allí es más factible, pero si nadie nos garantiza unas mínimas condiciones, imposible. Cada vez va costando más hacer las cosas a la heroica», asegura González.

Tras varios cambios de formación, The Loud Residents son ahora un quinteto. / Alba Cantero

De las dificultades del tránsito a la vida adulta también tienen algo que decir The Loud Residents. Eso sí, de una etapa más temprana, pues sus miembros aún no han salido de la universidad, pero viven una especie de ‘resaca’ de la adolescencia que tratan de paliar con canciones de rock alternativo en la onda de bandas como Fidlar o Wavves. Su primer álbum, ‘The Last Teenage Party’ vio la luz el pasado miércoles y se puede escuchar en todas las plataformas digitales y comprar en vinilo.

Futuro prometedor

Etiquetados desde el lanzamiento en 2015 del EP ‘For You, Lovers and Sinners’ como la gran esperanza del ‘indie’ malagueño, la formación de The Loud Residents ha sufrido varios cambios que han hecho peligrar su continuidad. Pero ‘The Last Teenage Party’ es la prueba de que Sixto Martín, Carlos Guerrero, Juan Correia, Jorge Zúñiga y Javi López son con diferencia la banda más interesante que ha salido de Málaga en muchos años.

«Cuando empezábamos éramos una amalgama de estilos y ahora nos hemos encontrado todos cómodos en un sonido que remite a lo que se hace en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Sabemos que somos un grupo pequeño y no tenemos la pretensión de inventar nada nuevo, solo tocar y componer canciones buenas», explica Sixto Martín, guitarra y voz principal. La madurez de The Loud Residents se deja notar especialmente en ‘Winning Days’ y ‘Still Friends’, dos de las ocho canciones del disco. Entre todas forman una pequeña película a base de momentos y reflexiones antes, durante y después de una noche de fiesta.

Luis Gotor, líder de Coralcrown, vive en Londres. / Montape

Otro joven artista que cuenta con un futuro prometedor es Luis Gotor, que decidió comenzar un nuevo proyecto tras disolverse su anterior banda. Ahora es el alma de Coralcrown e intenta hacerse un hueco en la escena musical de Londres, ciudad en la que trabaja como enfermero desde 2014. «Al llegar dejé la música y creí que todo el esfuerzo invertido iba a ser para nada, pero después de un tiempo viviendo la música como lo hacen los ingleses volví a escribir y a hacer melodías en el ordenador», explica Gotor.

Un par de años después cuenta con un puñado de canciones grabadas en el legendario estudio Konk de Ray Davies y que formarán el EP ‘Birth’. El próximo 4 de mayo las presentará en directo en The Finsbury junto a su banda. Ya se pueden escuchar ‘She is a Saint’, ‘Between the Lights’ y ‘Whoever’, canciones que se mueven entre el funky-disco y un sonido «tarantinesco» que recuerda a The Black Keys.