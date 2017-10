La buena letra de un viejo rockero Juan José Castillo, con el ejemplar de su debut literario, ‘El color de los sueños’. / Salvador Salas El batería de Los Íberos debuta en la novela con la historia de una «gran soñadora». Juan José Castillo deja a un lado la música en ‘El color de los sueños’, una historia de amor en tiempos difíciles que se presenta este viernes FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 20 octubre 2017, 00:13

«Esto no tiene nada que ver con el grupo ni con la música», advierte Juan José Castillo, más conocido como Pepe Castillo y pieza fundamental de la mítica banda Los Iberos. Junto al resto de sus compañeros, el batería lleva más de medio siglo de conciertos, galas y discos, aunque este viejo rockero golpea ahora las baquetas con el mismo ímpetu, pero desde la tranquilidad que le da su retiro. Una pausa que le ha permitido cumplir un viejo sueño: cambiar las notas musicales por las palabras. Su debut en la novela tiene como protagonista a Teresa, una «gran soñadora». Una mujer que, como el propio autor, se identifica en el título de este libro: ‘El color de los sueños’.

«La música me absorbía todo el tiempo, con tantos viajes y actuaciones», confiesa casi como disculpa Pepe Castillo, que emborronaba poemas en los ratos libres, pero siempre acababa postergando todo lo que escribía. Una tregua que rompió en 2010 cuando decidió llevar al papel la historia que llevaba tiempo rondándole la cabeza. El relato de una pareja de jóvenes que tienen que huir de un pequeño pueblo leonés a Andalucía cuando ella se queda embarazada poco antes del alzamiento de Franco. «No es una novela sobre la guerra civil, sino que paso por ella porque es necesario argumentalmente», explica el escritor novel, que también lleva la trama a Londres. Una de las pocas conexiones que el libro tiene con la propia biografía musical del autor, ya que residió en la capital británica varios años junto al resto de miembros de Los Íberos.

El color de los sueños Autor: Juan José Castillo. Novela. Editorial: ExLibric. 184 páginas. España. 2017. Precio: 12 euros. La obra se presenta este viernes 20 de octubre, a las 19,30 horas, en Artsenal de Muelle Uno.

«En la novela se recrea el club de los hermanos Kray, lo grandes mafiosos de la época en Londres, aunque yo nunca toqué allí», aclara Castillo, que añade que la gran protagonista de esta «historia de amor» en tiempos difíciles es Teresa, una mujer que para subsistir comienza a coser. Una profesión que también está muy presente en un reciente novela, ‘El tiempo entre costuras’, aunque el escritor y batería explica que ya manejaba este relato antes del éxito editorial de la obra de María Dueñas.

Nueva novela

Aunque Pepe Castillo concluyó ‘El color de los sueños’ en 2012 no fue hasta hace poco cuando se decidió a publicarla. En una presentación literaria, escuchó la oferta de la editora de ExLibric que animó a que le enviaran inéditos. El batería no se lo pensó más veces y envió ‘El color de los sueños’. «A la semana me contestaron y me ofrecieron publicarla», recuerda feliz el debutante, que presenta la obra este viernes día 20 en Artsenal (19,30 horas). Además, promete no ser la única ya que está escribiendo su segunda novela. Aunque todavía no adelanta si, esta vez, retratará el mundo de la música que conoce tan bien.

«Me han pedido mis memorias para que cuente la trastienda de Los Íberos, pero ya no es el momento», dice

Pepe Castillo se confiesa seducido por la ficción y por ese sueño de escritor al que ahora también le ve el color del que habla el título de su debut literario. Y aunque tiene otras ofertas editoriales, tiene claro cual es su camino. «Me han pedido mis memorias para que cuente la trastienda de Los Íberos, pero he dicho que no lo voy a hacer porque ya faltan miembros del grupo y no es el momento», confiesa este viejo rockero que bien podría anunciar con un redoble de su batería que se estrena como escritor.