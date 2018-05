Lo que El Circo del Sol esconde FRAN ACEVEDO La compañía desvela sus secretos en la Térmica como previa a la llegada de 'Totem' a Málaga el 1 de junio. El Cirque du Soleil levantará la carpa en la ciudad por primera vez en diez años REGINA SOTORRÍO Jueves, 3 mayo 2018, 17:22

¿Sabía que cada artista tiene una réplica de su cabeza para que los tocados encajen a la perfección? ¿Y que los cantantes hablan un idioma propio llamado 'Cirquish'? ¿Y que cada artista recibe un curso para aprender a maquillarse solo? La Térmica desvela secretos y curiosidades de El Circo del Sol en una muestra que anticipa la llegada de 'Totem' a Málaga. La compañía canadiense levantará su Grand Chapiteau en el recinto ferial Cortijo de Torres por primera vez en diez años, desde el 1 de junio al 1 de julio (35 funciones).

'Totem. Behind the scenes' saca a la luz trajes de espectáculos ya clásicos como 'Dralion', 'Alegría' -ambos pisaron Málaga- y 'Ô' y enseña ocho de las piezas que componen el vestuario del título en gira. Entre ellas, el Hombre de Cristal fabricado con 4.500 pequeños cristales para brillar cada vez que el foco lo ilumina. «El vestuario debe ser tan espectacular como un traje de fiesta, tan resistente como el mono de trabajo de un mecánico y tan flexible como el guante de un cirujano», se lee en uno de los paneles explicativos que acompañan a la muestra.

La exposición muestra también algunos moldes de 'otras cabezas', como llaman en Sombrerería a las réplicas que cada artista tiene de la suya y que, por cuestiones de privacidad, solo se identifican con un código numérico. El 301, el 1935, el 035412… El proceso de maquillaje (que lleva horas en algunos casos), los entrenamientos y el levantamiento de la carpa son otros aspectos invisibles para el público que aquí se muestran con fotografías y audiovisuales. Junto a ellos, se exhiben los carteles de todos los espectáculos producidos por el Cirque du Soleil en sus 30 años de historia.

'Behind the scenes' podrá visitarse hasta el 27 de mayo. Después, llegará el momento de ver todo lo que se cuenta en acción. Un total de 78 camiones trasladarán el material del espectáculo a Málaga, entre otras cosas la clásica carpa que no se montaba en la ciudad desde 'Quidam' en 2008. Lo siguientes montajes del Circo del Sol se hicieron en el Martín Carpena (de nuevo 'Quidam', 'Alegria', 'Varekai'). «Ya tocaba y por las reacciones que hemos recibido creo que la gente tiene muchas ganas de vernos otra vez en carpa», señaló Franck Hanselman, el director de la gira.

Unas 118 personas integran 'Totem', 46 de ellas artistas, de 28 nacionalidades. Juntos «transportarán al público por el mundo y el tiempo» a través de espectaculares números acrobáticos, música y una puesta en escena que repasa «la evolución de la vida y el planeta».