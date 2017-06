Ilustraciones con palabras

Suele ocurrir al revés. El texto le llega al ilustrador que convierte la historia en imágenes. Pero esta vez, lo primero fueron los dibujos. Unos retratos en blanco y negro, que no solo «daban miedo» por sus sombras. Tras esos trazos aparecen mujeres ancianas afectadas por la vejez, la soledad o el alzheimer. «He hecho de médium y he dejado que ellas me cuenten sus vidas», explica la escritora Isabel Bono, que ha culminado ese camino inverso al ilustrar con palabras y poesía los dibujos originales de Federico del Barrio. Una treintena de retratos y poemas que nos hablan ‘De otra vida’ y que ayer presentaron ambos autores en la Sala Isabel Oyarzábal de la Diputación.

«El título sale de la cita de Samuel Beckett, porque al observar a estas mujeres vi que estaban viviendo sin saber quienes eran y esa es la voz que he escuchado, las de sus otras vidas», señaló ayer a SUR Isabel Bono, que confesó que llegó a sentir «fiebre» al ver por primera vez los retratos realizados por Del Barrio. El dibujante comenzó pintando a su madre y después siguió con el resto de mujeres que compartían tiempo y espacio con ella en el asilo. «Me emociono y a la vez, las imágenes me dejaban sin aliento por lo que le pedí que no me dijera cual de ellas era su madre», señala la poeta, que destaca la cuidada edición del libro. De hecho, no le hizo falta ponerse a buscar editorial ya que en cuanto mandó los primeros dibujos y poemas a Luces de Gálibo ya se pusieron con la maquetación de este volumen.

Isabel Bono ha cumplido además un deseo con ‘De otra vida’. Trabajar con el historietista e ilustrador madrileño Federico del Barrio, al que conoció de lejos a finales de los 80 cuando participó en un exposición en Málaga. Entonces, la escritora no se atrevió a presentarse, pero más de dos décadas después contactó con él por Facebook. «Despotrico de las redes sociales, pero para esto me sirvió», reconoce la autora que deseaba trabajar con Del Barrio, aunque no se atrevía a pedírselo. «Menos mal que he tenido la suerte de que me invitara a jugar con él con estos dibujos», se felicita la escritora, que viene de Madrid de participar en la Feria del Libro y de sentirse como una «rock star» firmando ejemplares de su debut en la novela, ‘Una casa en Bleturge’.

«Es la primera vez que firmaba allí y estoy encantada de que me dejen ‘jugar’, aunque me están echando más cuenta con mi primera novela que con los doce libros de poemas que llevo publicados», constata Isabel Bono, que mañana también pasará por la Feria del Libro de Málaga con esta novela. A la hora de la final europea del Real Madrid. «Pero ya estoy vacunada... he presentado un libro en Barcelona el día de un partido en la cumbre del Barca», comenta con humor esta autora que, como a los futbolístas, le gusta jugar. Aunque en su caso, con las palabras.