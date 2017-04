El Jardín Botánico acoge el estreno del musical 'Hara, El espíritu de la selva'

No necesitan escenografía. Los bambús, los plataneros y los caminos que se pierden entre la vegetación son más que suficientes para recrear el espíritu de la selva que la productora Musicmaster buscaba. El Jardín Botánico de la Concepción se estrena como escenario de un musical con una producción malagueña inspirada en la historia de Disney 'El libro de la selva', una obra que contará con Dry Martina en el reparto (Laura Insausti en el papel de Reina Louise) y en la banda que toca en directo.

El espectáculo 'Hara. El espíritu de la selva', promovido por Musicmaster, se pondrá en escena del 26 al 29 de junio con una doble función (20.30 y 22.30 horas) y entradas desde los 16 euros. Algo más de 470 personas podrán asistir a cada sesión, que revisa las principales canciones de la película de Disney y aporta temas inéditos.

El montaje aprovecha la singularidad del espacio. "No es un teatro, no hay telón, sino árboles y arbustos donde esconder a los actores", explicó el productor Eduardo Martín. De hecho, una pantalla led emitirá escenas que sucedan en los caminos que se extienden por detrás del escenario.

Alrededor de veinte personas estarán en escena entre actores y músicos. Entre ellos, la cantante Laura Insausti, que recupera aquí su faceta interpretativa. "Me hacía mucha ilusión hacer musical por lo que conlleva, cantar y actuar. Es un reto dificilísimo que me pone mucho. Y me apetecía también hacerle algo a mi hija", explicaba con la pequeña justo enfrente, dibujando mientras su madre atiende a la rueda de prensa.

Las entradas saldrán en los próximos días a la venta a través de la web www.laselvaentuciudad.es, en El Corte Inglés y en www.elcorteingles.es/entradas, por un precio a partir de los 16 euros.