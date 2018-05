La peligrosa curva de La Cala de Mijas: 36 accidentes en los últimos siete años Los camiones han protagonizado los últimos accidentes graves en la curva en los últimos años. / I. G. El descenso de la velocidad máxima y el radar de tramo no consiguen terminar con un riesgo que afecta en especial a los camiones IVÁN GELIBTER Lunes, 21 mayo 2018, 00:35

Un día cualquiera en un mes de verano en la Costa del Sol. El recorrido entre Marbella y Málaga, que no debe prolongarse más de 50 minutos, se convierte en una espera infinita a causa de un accidente en mitad del recorrido; en la curva de La Cala de Mijas, entre los puntos kilométricos 200 y 202,1 de la A-7. Esta escena, desafortunadamente, se ha repetido demasiadas veces en estos últimos años, sin que de momento se hayan puesto sobre la mesa soluciones realmente efectivas.

Esta misma semana, el diputado socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ofreció el dato de que la A-7 registró 36 accidentes en los últimos siete años a su paso por Mijas, y en concreto entre los citados puntos kilométricos. Esta situación ha provocado, además de las víctimas mortales y los daños personales, kilómetros y horas de atascos; una realidad que se agrava además en los meses de verano.

La curva en cuestión tiene un radio de casi 90 grados, lo que se convierte en una dificultad para los conductores no expertos; los que pasan por primera vez por allí o los que conducen un vehículo de grandes dimensiones. El tramo supone apenas 700 metros, entre los kilómetros 201 y 202, pero acumula una importante tasa de siniestralidad vial, sobre todo en sentido Málaga. Durante los últimos tiempos se ha intentado aplicar algunas soluciones disuasorias para evitar el exceso de velocidad en la curva. Así, el límite de velocidad máxima permitida pasó de 100 a 80 kilómetros por hora. Para presionar se instaló el radar de tramo que comienza justo a la salida del municipio de Fuengirola y que se extiende hasta pasada la curva, a la altura del CIOMijas. Este radar de tramo de algo más de 5 kilómetros, que es uno de los que más multa en toda España, ha disminuido el volumen de accidentes de turismo, pero no así con los camiones, que igualmente no alcanzaban esa velocidad. Consultados a los vecinos de la zona, estos llevan tiempo argumentando que la solución solo llegará si se corrige el trazado. Esta actuación, que probablemente tendría un coste muy elevado al ser una carretera paralela a la Costa, en ningún caso ha estado sobre la mesa en el debate de propuestas en los presupuestos generales del Estado en los últimos años.

Más inversiones

Coincidiendo con la publicación de estas cifras de accidentes, el secretario general de los socialistas mijeños, Josele González, anunció que seguirán reclamando inversiones al Gobierno Central para acabar «de una vez por todas» con el punto negro de la curva de La Cala y reordenar los accesos a esta autovía que carece en la mayoría de los casos de carriles de aceleración, «con el riesgo continuo que esto supone para los miles de vecinos y visitantes que a diario circulan por la que es la principal vía de conexión de los municipios de la Costa del Sol», sostuvo.

Los ayuntamientos han reclamado abrir el peaje en caso de colapso por accidente en la A-7

Tal y como critica el también candidato a la alcaldía del municipio en 2019, «no puede ser que la Costa del Sol, principal motor turístico de la provincia de Málaga, no cuente con accesos seguros ni con unas comunicaciones acordes a las necesidades de municipios en expansión y generadores de riqueza y empleo».

Precisamente, tanto los socialistas como Ciudadanos e incluso responsables municipales del PP han venido reclamando desde hace meses la apertura de la AP-7 (peaje) en caso de colapso de la A-7 cuando se produzcan accidentes. Esta propuesta, de momento, ha contado con el silencio del Gobierno, por lo que este verano, si nada cambia, se volverán a ver las imágenes de larguísimos atascos.