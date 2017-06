Fuengirola impugna la concesión de los 29 chiringuitos de su litoral

La concesión de los 29 chiringuitos del litoral de Fuengirola, cuyos explotadores llevan desde hace más de 10 años esperando a que se resuelva, ha sido impugnada por el Consistorio local, ya que consideran, tal como afirmó la regidora, Ana Mula, durante el último pleno, que éstas corresponden al Ayuntamiento y no a los empresarios.

La polémica saltó a la palestra el pasado miércoles, cuando en la sesión plenaria del mes de mayo el portavoz de Ciudadanos, Javier Toro, preguntó cómo era posible que se estuviera impugnando la concesión de todos los chiringuitos del municipio. A raíz de eso, SUR pudo saber a través de la Asociación de Empresarios de Playas que dichas alegaciones se habían presentado «sin comunicarlo» a los propios afectados, lo que a juicio del delegado de Playas en la localidad, Alberto Santos, «no se debió haber hecho».

«Llevamos 10 años con renovaciones anuales, y después de que saliera la nueva ley que nos permite tener una concesión de 30 años, ahora nos encontramos con la situación paralizada», señaló Santos, que apeló a una reunión que mantendrán con la alcaldesa la próxima semana. «Esperamos alcanzar algún punto de negociación; no podemos estar en esta situación; sin saber qué va a ser de nuestro futuro», apuntó.

Durante la pregunta plenaria de Ciudadanos, la primera edil consideró que el titular de la concesión «no son los explotadores, sino que es el Ayuntamiento» y además, añadió que se está haciendo una interpretación, en su opinión, «jurídicamente equivocada de la concesión», pese a asegurar que según la Junta de Andalucía «el concesionario es quien está explotando el chiringuito». Fuentes municipales consultadas por SUR sostienen que la interposición de un recurso, «al que por cierto aún no nos han contestado», no impide que la Junta de Andalucía otorgue las concesiones de los chiringuitos. «La administración autonómica podría rechazar los argumentos (algo que no ha hecho) o a través del silencio administrativo seguir adelante con la concesión de los chiringuitos a los empresarios en cuestión, algo que tampoco ha hecho. Entonces, ¿por qué aún no ha seguido con la tramitación?», se preguntan estas fuentes.

«A escondidas»

Los empresarios de playas critican que la medida se haya tomado a sus espaldas

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Javier Toro, afirmó ayer que esta impugnación es muy grave, «pero todavía es más grave aún que se haya hecho a escondidas». Así de rotundo se mostró el líder de la formación naranja tras denunciar que el grupo municipal había tenido conocimiento de que por parte de este Ayuntamiento «se han estado impugnando, una por una, todas las concesiones que se han dado a los chiringuitos de Fuengirola».

Toro se mostró «sorprendido» porque después de luchar en un «tortuoso y larguísimo proceso», los concesionarios se enteran al final de que todas las concesiones han sido impugnadas. «No se puede jugar con el medio de vida de tantas familias fuengiroleñas; si existía algún tipo de problema, no se les ha comunicado con carácter previo», sentenció el edil. En cuanto a la Junta de Andalucía, SUR intentó ayer recabar su versión, aunque sin éxito.