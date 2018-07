Médicos denuncian la falta de refuerzos en las urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía este verano Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía. El centro ha sugerido a algunos facultativos con jornada reducida que renuncien a ella los meses estivales AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 3 julio 2018, 00:29

El servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía tendrá que cerrar este verano una de sus consultas debido a la falta de refuerzos durante las vacaciones estivales. Así lo han denunciado tanto el Sindicado Médico como facultativos del servicio tras señalar que durante la temporada veraniega se incrementa notablemente la demanda asistencial debido al incremento que registra la población.

Aunque desde la dirección del Hospital de la Axarquía se ha asegurado que la asistencia en las urgencias «están garantizadas como en años anteriores, habiéndose reforzado las mismas con dos contrataciones, de acuerdo con los datos de frecuentación de los años pasados», facultativos del servicio y el Sindicato Médico han negado este extremo y han asegurado que no se han realizado contratos de sustitución. Asimismo, denuncian que desde el centro hospitalario se les ha «sugerido» a los médicos -muchos de ellos contratados- que tienen jornada reducida para poder atender a sus hijos o padres que renuncien a la misma.

La dirección del Hospital no ha negado que haya pedido a estos facultativos que renuncien a la jornada reducida durante el verano. Sólo se ha limitado a indicar que si fuera necesario y hubiera disponibilidad se harán nuevos contratos para atender las urgencias. Para el Sindicato Médico, la solución para atender la urgencia de un centro hospitalario no puede basarse en pedirle a los médicos del servicio que renuncien a la jornada reducida en los casos que la tengan concedida y que volverán a disfrutar de dicha reducción una vez que acaben las vacaciones.

Atención primaria

El mismo sindicato ha señalado que la falta de refuerzos está afectando también ya a la atención primaria en la comarca y ha puesto como ejemplo que el pasado lunes Canillas de Aceituno se quedó sin médicos, cuando tenía que haber tenido dos. En el caso del servicio de urgencias del Hospital de la Axarquía, los facultativos se quejan de que se va a cerrar una consulta de forma permanente durante todo el verano, que es cuando más población hay, algo que invierno sólo sucede de forma puntual y por motivos excepcionales.

Los médicos denuncian que debido a la falta de refuerzos, quedan sometidos a jornadas maratonianas de 50 horas semanales, con la consiguiente sobrecarga de trabajo.

Asimismo, consideran que las demoras en urgencias se van a disparar al no reforzarse el servicio a pesar del aumento de población. No sólo no se refuerza, sino que ni siquiera se mantienen al cien por cien, aseguran.

Facultativos de la unidad de Urgencias denuncian además que esta situación de precariedad se va a prolongar más allá del verano debido a que hay que devolver los días trabajados de más a los médicos con reducción de jornada, dejando al servicio de urgencias sin la operatividad necesaria.

Ante esta situación, médicos del servicio solicitan a la población que atienden su colaboración y compresión durante estos meses, a la vez que solicitan a los responsables de toda esta situación que tomen todas las medidas oportunas para su rápida solución.