El supuesto fantasma de una niña revoluciona un ayuntamiento granadino

El Ayuntamiento de Vegas del Genil, un municipio del área metropolitana de Granada, se ha convertido estos días en protagonista en redes sociales y medios de comunicación. Y todo por culpa de un fantasma. Un espectro de una niña captado supuestamente por la cámara del móvil de un concejal en un pasillo del Consistorio que ha aterrorizado a la corporación de este pueblo. La historia paranormal comenzó a las 19.30 horas del pasado viernes 3 de febrero. Un proyecto sin terminar mantenía a esas horas a un edil en el edificio. Estaba solo. O eso pensaba. «Hacía un frío anormal. Me puse el abrigo y fui al baño. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Enseguida grité ¡José Miguel! pensando que era el ordenanza. Pero el ordenanza hacía rato que no estaba en el ayuntamiento», ha relatado a IDEAL. Al no tener respuesta, el edil temió que hubieran entrado ladrones y cogió su teléfono móvil con la intención de llamar a la Policía. Según explica, no encendió la luz por miedo. «No tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono, hice una foto en el pasillo para que saltara el flash, y me quedé tranquilo porque no había nadie, no vi nada» añade en su conversación a Ideal.

«Me encerré en el despacho, no era capaz de salir. Avisé por whatsapp al equipo de gobierno, pero se lo tomaron a broma»

La sorpresa le esperaba al regresar a su despacho y revisar la pantalla del móvil. La imagen que acababa de captar le dejó helado. «Entré en estado de pánico». La figura fantasmal de una niña pequeña en la oscuridad del pasillo le dejó paralizado. «Me encerré en el despacho, no era capaz de salir. Avisé por el grupo de whatsapp al equipo de gobierno donde, como era de esperar se lo tomaron a broma», advierte. Al día siguiente, superado el susto e intentando volver a la normalidad, el edil comentó lo ocurrido con otra trabajadora, a quien no le extrañó la misteriosa historia. «Otras compañeras han sentido fenómenos extraños y también hay inquietud por el inexplicable frío que hace en el salón de plenos, a pesar de que ponemos dos bombas de calor a 30 grados. Llamamos a los técnicos y dicen que no está averiadas», aseguró. «Soy escéptico, no creo en absoluto. Cuando veo en la tele esos programas paranormales los quito enseguida porque me parecen una tomadura de pelo. Esto es surrealista, muy delicado, parece un chiste pero no tiene ni puñetera gracia», indicó a IDEAL el edil que hizo la foto y que ha querido mantenerse en el anonimato.

Reiki para ahuyentarlo

Sin embargo, y pese a sus esfuerzos para que la historia no trascendiese, la foto del supuesto fantasma ha acabado saltando a la palestra y convirtiéndose en el principal tema de conversación de los vecinos de este municipio. Hasta el punto de que una experta en reiki se ha encargado de realizar una sesión en el ayuntamiento de Vegas para intentar alejar al espectro. «Yo trabajo desde el espíritu pero no es una sesión de espiritismo», aclaró la mujer a IDEAL. Su función consistió, según detalla, en «abrir una puerta para que salieran estas presencias que están atrapadas y no saben cómo volver». Así, la experta en reiki cree que en el ayuntamiento tuvo que haber un colegio antiguamente, "y la nena se quedó ahí" y asegura es que cuando terminó su sesión «hubo un cambio brutal de temperatura» en la habitación, que todos pudieron notar.