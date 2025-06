El parte de guerra del Unicaja: Perry, Sima, Pérez y Ejim

El Unicaja volverá a jugarse la supervivencia este martes (21.15 horas) en el cuarto encuentro de la semifinal contra el Real Madrid. Si el ... equipo malagueño ya tenía las fuerzas justas, ahora está peor todavía. El partido de este domingo dejó fuera de combate a Tyson Pérez, que se lesionó en el segundo cuarto y ya no volvió a jugar. Sufrió un fuerte esguince en el tobillo izquierdo y con el poco margen que hay para recuperar es complicado que juegue mañana. Ibon Navarro explicó que no convocó a Melvin Ejim porque «no podía moverse» sin dar más detalles; quizá una lumbalgia.

Sima no pudo seguir jugando por la brecha en el párpado que le hizo Tavares en el último cuarto. Si se le hincha la zona mucho tendrá difícil jugar. El caso de Perry es distinto, porque la brecha, aunque muy grande y profunda, fue en el párpado y no le debe impedir participar en el partido. Como se puede comprobar, la situación del Unicaja no es la mejor. En cualquier caso, tiene a Balcerowski, descartado en este tercer encuentro, para suplir a Sima. Si Ejim se recupera podría ocupar el hueco de Tyson Pérez. Es la ventaja de tener una plantilla larga.