Cómo funciona StopPublicidad, la nueva lista para no recibir spam Esta herramienta ofrece algunas funciones adicionales que no existen en la conocida Lista Robinson, según destaca la OCU

Isabel Méndez Málaga Viernes, 25 de abril 2025, 00:15

¿Quién no ha recibido alguna vez un correo electrónico no deseado (spam), una llamada telefónica para vendernos algo que no nos interesa (y a horas intempestivas) o un SMS con el que no tenemos nada que ver? La publicidad no deseada es cada vez más frecuente, para desesperación de los usuarios.

A la Lista Robinson, una herramienta habilitada para dejar de recibir estos mensajes, se le ha unido StopPublicidad, que surge de una iniciativa privada. ¿En qué se diferencian? Aunque el objetivo es el mismo, esta nueva lista anti-spam es una oportunidad para limitar aún más la publicidad que te llega porque ofrece algunas funciones adicionales que no existen en la conocida Lista Robinson.

Así, según destacan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), StopPublicidad incorpora una medida de seguridad que consiste en verificar los teléfonos y correos electrónicos que se registran para pedir la exclusión publicitaria. Si te inscribes en la lista, te enviarán un código para que valides tu inclusión. De esta forma, se evita que otra persona pueda incluir tu teléfono o tu dirección de correo sin que lo sepas. La Lista Robinson no hace esta comprobación previa.

Además, resalta que las principales novedades de StopPublicidad son que puedes pedir que no te lleguen mensajes no deseados por Whatsapp y también por las principales redes sociales: X, Facebook, Linkedin, Tik Tok, Instagram, Twich, Snapchat, y Skype.

Cómo inscribirse

Inscribirte en esta lista anti-spam resulta sencillo. Solo tienes que registrarte en www.listastoppublicidad.com validando un correo electrónico de contacto. A partir de ese momento, puedes identificar los canales (teléfono, dirección postal, correo electrónico y redes sociales) en los que no quieres recibir las comunicaciones y elegir de qué sectores de actividad quieres o no quieres recibier comunicaciones.

Además, puedes solicitar el historial de tus registros para, por ejemplo, apoyar una reclamación o una denuncia a una empresa que consideres que no ha cumplido con la exclusión solicitada. Debes tener en cuenta que hay un plazo no inferior a 30 días desde que te inscribes hasta que tu petición de exclusión llega a las empresas. Por eso, debes tener paciencia antes de valorar la efectividad de esta exclusión, especialmente en redes sociales.

Cambios de opinión

También puedes utilizar esta plataforma si quieres revocar el consentimiento para el envío de publicidad que hayas dado a una empresa, aunque tendrás que ser tú quién localice sus datos de contacto. Para esta revocación, puedes utilizar este modelo que OCU te facilita para ejercer tus derechos en materia de protección de datos y poder consultar los datos que tienen, a quién se los han cedido y revocar el consentimiento.

Para los que tengan dudas entre la lista Robinson o la de StopPublicidad, que sepan que no hay que elegir, y los interesados pueden registrarse en ambas. Hacer esto es además muy beneficioso ya que se puede aprovechar la antigüedad de la Lista Robinson que es referencia en el sector y las novedades de StopPublicidad como poder excluir las redes de sociales y los servicios de mensajería.

No obstante, como inciden desde la OCU, no hay que esperar milagros. Las listas de exclusión no impedirán que recibas publicidad comercial de los que tienen interés legítimo para hacerlo, por ejemplo, de empresas de las que eres o has sido cliente recientemente. También te llegará de todas aquellas a las que les hayas dado el consentimiento para recibir esa publicidad. Además, claro, te seguirá llegando de las empresas que sean incumplidoras de la normativa vigente sobre llamadas comerciales. En el canal telefónico, está prohibido hacer llamadas sin que haya consentimiento y, por lo tanto, es innecesario consultar las listas de exclusión. Si la empresa tiene el consentimiento, te puede llamar aunque estés registrado y, si no lo tiene, no te puede llamar aunque no te hubieras registrado. Aquí tienes más información sobre cómo evitar el spam.