Sanitarios del Costa del Sol estallan: «Aumentan las consultas y la población sin ampliar la plantilla»

María Albarral Marbella Viernes, 16 de mayo 2025, 00:10 Comenta Compartir

«Moreno Bonilla aumenta la plantilla», «Perdón a los pacientes, no somos suficientes» o «Urgencias Colapsadas», son solo algunos de los vítores que pudieron escucharse ayer en las puertas del Hospital Universitario Costa del Sol durante la concentración de los sanitarios para reclamar a la Junta de Andalucía «una solución a la falta de personal». Alrededor de 300 personas participaron en esta protesta donde se encontraban profesionales de todos los ámbitos desde médicos, enfermeros y celadores hasta muchos pacientes que quisieron sumarse. «Estamos agotados y sobrepasados. Nos han quitado hasta nuestro derecho a descansar. Aumentan las consultas y la población pero no amplían la plantilla», señaló Alberto Ortega, delegado de la junta de personal de dicho centro hospitalario, quien añadió que «nos vemos obligados a asumir jornadas interminables, doblajes sistemáticos y turnos imposibles».

Asimismo, los presentes aseguraron que «lo peor de esto no es solo que afecta a nuestra salud sino a la atención que reciben los pacientes que es insuficiente». El aumento de los tiempos en Urgencias, el incremento de las listas de espera, así como la demora en las consultas, son, tal y como apuntaron los manifestantes, «un claro índice del deterioro que está sufriendo el Hospital Costa del Sol».

«La Junta dice que ha aumentado la plantilla pero no es así y a las pruebas me remito. Una cosa son los contratos puntuales de 'retén' para las bajas y otra el personal fijo. Han podido hacer más pero eso no implica más puestos de trabajo», puntualizó Ortega.

Otra de las quejas que salieron ayer a la luz es la relativa a la ampliación de las instalaciones. «Tenemos un hospital más grande pero eso sin profesionales que lo atiendan no sirve para nada, al contrario. Recorremos distancias más largas siendo los mismos y muchas veces vamos con la lengua fuera. Un día nos vamos a tener que poner patines», señaló una enfermera a este periódico.

Versión del hospital

Según la versión oficia del hospital, «la plantilla de profesionales en general y de enfermería, en particular, de las diferentes áreas están adecuadas a las necesidades asistenciales y se lleva a cabo un análisis regular para adaptar esta plantilla a la actividad diaria y al posible incremento de la demanda que se pueda producir».

Asimismo aseguran que «en los dos últimos años se ha producido un incremento en la plantilla total del hospital del 4,79% y de ésta, la de enfermería ha experimentado un crecimiento del 8,43% y la del resto de profesionales sanitarios no facultativos ha crecido un 6,31%». Respecto al HAR de Estepona, señalan que «la actividad, el trabajo y el compromiso que se está desarrollando desde el SAS para la apertura completa del Hospital de Estepona, es total». «Se está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo la mejor atención sanitaria a toda la población a pesar de las grandes dificultades a la hora de contratación de los profesionales, principalmente, en algunas categorías», concluyen.

«Nueve horas esperando en urgencias y luego no tienen tempo de mirarte»

Muchos pacientes, tanto ingresados en el hospital como de consultas de especialistas, se unieron a la concentración de los sanitarios. «Al final los más afectados somos los enfermos porque todo esto repercute en la atención que nos dan», aseguró a este periódico Javier García, uno de los usuarios del centro hospitalario. En la concentración pudieron verse personas hospitalizadas algunas, incluso, con los sueros puestos. Una de ellas era Yanira Suárez, una joven ingresada por úlceras en el intestino que se le han extendido hasta el hígado. «Estuvimos nueve horas esperando en urgencias y luego no tienen tiempo ni de mirarte. Paracetamol y a la casa», narraba su madre, Josefa, a este periódico quien añadió que «después de eso le dio ya un dolor grandísimo que perdió el conocimiento y ya la trajimos y sí la ingresaron».

En este sentido, la mayoría de los pacientes que se encontraban en la concentración se quejaban del servicio de Urgencias.

Población

El Hospital Costa del Sol servicio a Estepona, Casares, Manilva, Benahavis, Istán, Marbella, Ojén, Fuengirola y Mijas. Dado el crecimiento poblacional de todos estos municipios, el factor demográfico es otra preocupación de los manifestantes.