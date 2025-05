«La temporada es de notable, pero vamos a por el sobresaliente»

El Málaga celebró este miércoles un 'Media Day', una práctica habitual en la NBA y cada vez más presente en el mundo del fútbol. En ... el antepalco de La Rosaleda, seis futbolistas de la plantilla blanquiazul (Nelson, Alfonso Herrero, David Larrubia, Diego Murillo, Galilea y Álex Pastor) respondieron a las preguntas que les planteó este periódico: un análisis y una valoración con nota a la temporada del equipo y a sí mismos; las diferencias que han visto entre Primera RFEF y Segunda División; a qué creen que se pudo deber la sensible caída del equipo en la segunda vuelta; si sintieron que la permanencia corría peligro en algún momento; su visión acerca del proyecto, basado en el talento formado en La Academia y la suma de algunas piezas específicas 'de fuera' y cuáles deben ser las aspiraciones y objetivos del Málaga para la próxima temporada.

Con alguna pequeña disparidad de opiniones con respecto a la nota numérica, los futbolistas coinciden en que la temporada del Málaga es de notable: Para Álex Pastor, la temporada del cuadro malaguista es de «8, pero creo que hay que ser ambiciosos e ir a por el 10, que seguramente el año que viene o en los próximos lo vamos a conseguir». «Yo le doy un 7», dice Galilea, que considera que «el equipo ha cumplido el objetivo, estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho». Alfonso Herrero reconoce que «hemos tenido momentos buenos y otros peores, pero siendo el primer año después del ascenso, le doy un 7,5».

Las principales diferencias que destacan los jugadores con el salto de categoría son: la superior calidad futbolística de los rivales en Segunda División, una competición que «admite menos errores» según comentan Herrero y Nelson y en la que «hay menos tiempo para pensar porque el fútbol va a otra velocidad» como dice Larrubia, y la magnitud de los campos que visitan, aunque también señalan la importancia de La Rosaleda y la afición como fuente consistente de puntos.

Si bien es cierto que el Málaga obtuvo la permanencia con dos jornadas de margen, el conjunto dirigido por Sergio Pellicer sufrió una sensible caída en su rendimiento durante la segunda vuelta y vio de cerca el peligro. Si bien la palabra con la que definiría la situación no sería 'miedo', Pastor admite que el vestuario no estaba del todo tranquilo. Nelson entendía la preocupación y el ruido porque «estamos hablando de una afición de un club tan grande como es el Málaga». Los jugadores afirman que en este segundo tramo al equipo le faltó esa dosis de fortuna, que se escapaba en los últimos minutos de los choques.

La visión de los jugadores con respecto al rumbo que está tomando el club, en un proyecto fundamentado en el talento de la cantera es muy positiva. Álex Pastor alaba la apuesta de Loren Juarros, manifestando que «es muy bueno que se cuente tanto con los jóvenes, nos han ayudado mucho cuando les ha tocado».