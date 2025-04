La permanencia del Málaga se 'decidirá' en Elda

El Málaga obtuvo media permanencia al vencer al Castellón en La Rosaleda, y puede tener la otra mitad en Elda. Figuras relevantes del cuadro malaguista ... han destacado a lo largo de estas últimas semanas la importancia de que el equipo juegue como local en tres de sus cinco últimos partidos, pero no cabe duda de que el compromiso más determinante para la salvación es el encuentro frente al Eldense en el Pepico Amat.

Pellicer remarcó tras el partido del domingo que «hay que pensar en el partido del Granada, no hacerlo y confiarnos sería un error», es inevitable que el malaguismo tenga la mirada puesta en el duelo ante el Eldense, y de alguna forma se dé por bueno un posible empate en el derbi andaluz, aunque no cabe duda de que el equipo blanquiazul debe ir a por todas en este partido, ya que de vencer se colocaría con 49 puntos, a uno de los 50 que se suelen necesitar para salvarse. Si logra la victoria en el derbi, llegaría con menos presión por arrebatarle puntos al cuadro alicantino el 11 de mayo.

El Granada, además, llega al partido del sábado en su mejor momento de forma de la temporada y con la misma urgencia que el Málaga (o incluso mayor) por sumar los tres puntos, puesto que se encuentra metido de lleno en la pelea por conseguir un puesto en la fase de ascenso. En estos momentos tiene 62 puntos ocupa la sexta posición, y ha aprovechado los malos resultados del Huesca y el Almería para hacerse con dicha plaza, pero todavía no tiene ni mucho menos asegurado el acceso al 'play-off'.

A su vez, el Eldense tiene un partido extremadamente difícil frente al Almería en el campo almeriense. El conjunto andaluz pelea por hacerse con el sexto puesto, aunque llega con un día menos de descanso después de que su partido en Ferrol fuera pospuesto por el apagón general. No obstante, el Almería sólo ha perdido un partido este curso en su estadio, y puede echar una mano al Málaga si priva al Eldense de la victoria en el UD Almería Stadium.

En cualquier caso, salvo que se produjera un descalabro mayúsculo en el Pepico Amat, el Málaga tendrá el 'goal average' particular con el Eldense, debido a la goleada en La Rosaleda (3-0, la más amplia del curso para los blanquiazules) de la primera vuelta, lo que supone prácticamente un punto más si tuviera que llegar a esta instancia. Sin embargo, lo tiene perdido frente al Zaragoza, que es el equipo que separa al cuadro de Martiricos y al de Elda.

El último duelo del Málaga como visitante será en el Martínez Valero frente al Elche, que puede llegar a este partido ya ascendido a Primera. Los hombres de Pellicer confían en llegar al envite habiendo cumplido ya su objetivo.

La Rosaleda como fuente de puntos

Tras el partido frente al Granada, el Málaga tendrá otros dos compromisos en casa. Además, ante rivales que a priori no se jugarán nada, el Sporting y el Burgos. El cuadro gijonés se metió en serios problemas, y formaba parte de la lista de equipos que peleaban por no descender hasta hace bien poco. Destituyó a su entrenador y logró dos victorias consecutivas para escalar posiciones y encarrilar la permanencia. Sin embargo, todavía no posee los famosos 50, una cifra a la que el Málaga espera haber llegado antes de este partido o que, en su defecto, el rival la haya alcanzado para entonces.

El último partido de Liga será ante el Burgos, que se encuentra en una zona poco fronteriza. Con 51 puntos en su haber, necesitaría un milagro para entrar en los puestos de promoción y un hundimiento inaudito para caer al abismo, por lo que se trataría de un duelo a priori 'asequible', al que el conjunto blanquiazul acudiría con un hambre competitiva superior a la del conjunto burgalés.

El Málaga logró media permanencia en su casa ante el Castellón. Sin descuidar el derbi, en Elda tendrá la oportunidad de sellarla de una vez por todas.