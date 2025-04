Larrubia: «Estos tres puntos nos quitan mucha presión»

Jorge Garrido Málaga Lunes, 28 de abril 2025, 00:38 Comenta Compartir

A pesar de no marcar ni asistir, es innegable que David Larrubia cuajó un partido sensacional frente al Castellón. Para algunos, como para su entrenador, ... Sergio Pellicer, su mejor actuación desde que el técnico le hiciera debutar con el primer equipo, cuando Larrubia tenía 17 años. El futbolista malagueño reconoció que esto «el míster me lo ha dicho, pero también me ha dicho que no me relaje. Sé que tengo que mejorar muchas cosas todavía, como en ser más regular. Me dejo todo en el campo, pero me falta más regularidad. Me ha faltado también el gol y he fallado en la toma de decisiones en los últimos metros. Todavía soy joven, puedo mejorar y aprender. El míster me ha dado libertad de movimiento. Creo que podía haberla picado en el mano a mano».

Sobre el partido, el extremo blanquiazul señaló la importancia de la victoria: «Esta victoria nos da mucha tranquilidad. Sabíamos que los dos partidos seguidos en casa (este y el siguiente frente al Granada) eran importantes, sobre todo para conectar con la gente. Hemos conseguido tres puntos que nos liberan de esa presión que podíamos sentir. Sabíamos que el punto que conseguimos en Eibar era positivo, y que en La Rosaleda teníamos que hacer sufrir a los que vengan aquí. El Castellón es un equipo que ataca con mucha gente siempre. Creo que hemos hecho un gran partido», valoró Larrubia. También pasó por la sala de prensa Einar Galilea, que fue el líder de la zaga del Málaga, que dejó la portería a cero después de varias jornadas encajando goles: «Lo más importante era conseguir los tres puntos. La solidez defensiva es un aspecto que nos estaba costando más. Hacíamos buenos partidos y en los últimos minutos se nos escapaban. Nos estaba costando pero creo que no se puede dudar del compromiso del equipo cada partido, a veces con más o menos acierto. Sobre la puerta a cero, Chupete ha sido el primer defensa siendo delantero, y Alfonso ha salvado un gol». Galilea habló de lo determinante que fue el apoyo de La Rosaleda para que el Málaga lograra los tres puntos: «Ha sido mágico. Ha sido La Rosaleda de las grandes ocasiones. El mosaico ha sido precioso, y agradecemos su apoyo. Hemos podido ampliar la ventaja en alguna 'contra' y también hemos sufrido, pero siendo un equipo unido y una familia hemos defendido muy bien», sentenció el defensa del Málaga.

