Larrubia: «Hemos sufrido fuera de casa y queremos hacer que los rivales sufran en La Rosaleda»

David Larrubia fue el futbolista designado por el Málaga para comparecer ante los medios de comunicación previo al crucial partido del domingo frente al Castellón. ... Larrubia es consciente de la importancia de este compromiso: «Tenemos ahora dos partidos importantísimos. Sabemos que la permanencia pasa por La Rosaleda. Si nos hacemos fuertes en casa, ahí está la permanencia. Hemos sufrido jugando fuera de casa estos dos partidos, y ahora toca hacer que los rivales sufran cuando vengan aquí, a La Rosaleda», explicó el jugador malaguista.

En el vestuario del Málaga se valoró de manera muy positiva el punto obtenido en Ipurua, un feudo siempre complicado: «El empate lo miramos de forma positiva porque sirvió para cambiar la dinámica de malos resultados que estábamos llevando. Fue un punto de inflexión para nosotros, porque se nos estaban escapando muchos puntos en los últimos minutos, y esas porterías a cero (aunque el lunes tampoco se consiguió). Además, creo que fuimos valientes con el balón, fuimos nosotros mismos. Esperemos que podamos hacer bueno ese punto ganando el domingo», comentó Larrubia.

El empate dio una pequeña tregua a Sergio Pellicer, cuyo nombre se encontraba en entredicho estas últimas semanas a causa de la preocupante situación del equipo. No obstante, Larrubia quiso dejar claro que «sabemos todo lo que nos ha dado el míster, todo lo que hemos vivido con él. El equipo no tiene dudas con el míster, vamos todos a una, en su barco siempre. Todo lo que nos diga el míster lo llevamos a rajatabla, y nuestra confianza en Pellicer es plena».

Sobre el Castellón, rival del domingo y la 'némesis' del cuadro de Martiricos desde la pasada campaña en Primera Federación, Larrubia dijo que «sabemos el equipo que es, el equipo al que nos enfrentamos, porque llevamos enfrentándonos a ellos estos dos años. Sabemos que es un equipo que busca el caos en los partidos, que ataca mucho y que presiona muy alto. Hoy hemos hecho análisis de vídeo de ellos y sabemos cómo podemos hacerles daño».

Tras la introducción de la línea de tres centrales en Huesca, la cual repitió Pellicer el lunes frente al Eibar (aunque modificó el esquema en la segunda mitad), muchos se preguntan si este sistema, el cual ya empleó a menudo el técnico blanquiazul en su primera etapa, ha llegado para quedarse para lo que queda de curso. Sobre cómo influye esta variación táctica en su juego, Larrubia manifestó que «por la posición en la que juego yo, me da un poco igual porque cuando jugamos 4-4-2 estoy de extremo pero me pongo como un centrocampista más y en línea de cinco sigo un poco en el mismo puesto».

Finalmente, Larrubia realizó un pequeño análisis sobre su rendimiento: «Yo me siento bien. Me considero un jugador, una persona, que aunque el equipo esté mal a verdad que aunque el equipo esté mal no se esconde. Que aunque le salgan mal las cosas lo vuelve a intentar en la próxima jugada. Creo que la confianza se la va creando uno mismo y tengo bastante confianza en mí», sentenció.