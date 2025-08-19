Declarado un incendio forestal en el Cerro de la Tortuga, en Málaga capital

Segundo incendio forestal consecutivo en la capital malagueña. Las llamas se han originado este martes en el Cerro de la Tortuga, situado en el distrito ... de Bailén-Miraflores, y hasta el lugar han sido movilizados los efectivos especializados en apagar fuegos.

En el lugar se encuentran ya trabajando efectivos de Bomberos de Málaga junto a profesionales del Plan Infoca, que han desplegado dos grupos de bomberos forestales, un agente de medioambiente y dos autobombas, han informado a través de sus redes sociales. Fuentes municipales, por su parte, han explicado que dotaciones de Policía Local también se han desplazado a la zona.

El lunes el fuego se desencadenó en el distrito de Palma-Palmilla, concretamente en el Monte Coronado. Eran sobre las siete de la tarde cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió más de un centenar de llamadas que alertaban de las llamas. Si bien, su evolución fue favorable y, poco antes de las diez de la noche, quedaron controladas.

Cabe recordar que España atraviesa una de las peores crisis medioambientales de su historia reciente. Los incendios forestales han consumido ya más de 380.000 hectáreas en lo que va de año, lo que convierte a 2025 en el verano más devastador en términos de superficie afectada desde 1994.

La emergencia se concentra en Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde se localizan los fuegos más activos y destructores. En Ourense, los incendios han arrasado más de 58.000 hectáreas, mientras que en Castilla y León se mantienen activos más de 20 focos de distinta intensidad en provincias como Zamora, León, Salamanca y Ávila.