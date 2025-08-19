Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
La principal hipótesis de la Policía Local apunta a un accidente de tráfico
Málaga
Martes, 19 de agosto 2025, 09:09
Las Fuerzas de Seguridad investigan la muerte de un menor de 17 años cuyo cadáver fue hallado anoche junto a una moto en Marbella.
Los ... hechos sucedieron a las 23.40 horas del lunes 18 de agosto, cuando el sistema de emergencias 112-Andalucía recibió una llamada que alertaba de que había una persona tendida en el suelo en la avenida Juan Carlos I, en la zona de los Monteros.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, de la Policía Local y de la Nacional, que confirmaron la muerte del adolescente, según informaron desde el 112.
Las primeras pesquisas, según reportó la Policía Local al sistema de emergencias, apuntan a un accidente de tráfico, aunque ahora se trabaja en la reconstrucción del mismo para aclarar cómo se produjo.
