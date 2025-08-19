Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella

La principal hipótesis de la Policía Local apunta a un accidente de tráfico

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 09:09

Las Fuerzas de Seguridad investigan la muerte de un menor de 17 años cuyo cadáver fue hallado anoche junto a una moto en Marbella.

Los ... hechos sucedieron a las 23.40 horas del lunes 18 de agosto, cuando el sistema de emergencias 112-Andalucía recibió una llamada que alertaba de que había una persona tendida en el suelo en la avenida Juan Carlos I, en la zona de los Monteros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  3. 3 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  4. 4 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  5. 5 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  8. 8 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  9. 9 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  10. 10 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella

Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella