Antonio Hidalgo deja el banquillo del Huesca

Antonio Hidalgo dejará de ser entrenador del Huesca la próxima temporada. El héroe (como jugador) del Málaga en el último ascenso a Primera División en ... la temporada 2007-08 ha sonado en alguna ocasión para volver al conjunto blanquiazul como técnico. Todo apunta a que, tras su excelente periplo en el banquillo de El Alcoraz, en el que salvó la pasada campaña del descenso al Huesca y que ha peleado prácticamente hasta el final por entrar en los 'play-off' en esta, tomará las riendas de otro club de la categoría 'de plata' con aspiraciones al ascenso. Hidalgo se despedirá de la afición azulgrana este domingo, en el estadio oscense ante el Eldense, en el que dirigirá su partido número 80 como técnico del Huesca.

El exblanquiazul Antonio Hidalgo comunicó la decisión en una rueda de prensa previa al último partido de la temporada. En ella, explicó que «el Huesca me lo ha dado todo, es todo para mí. Lo que he sentido aquí es que la gente creía mucho en mí. Me habéis enseñado a no reblar. Sólo puedo dar las gracias por lo que me habéis dado todos».

Hidalgo reconoció hace unos meses que le encantaría volver a Málaga y dirigir al cuadro de La Rosaleda: «Del 1 al 10, me gustaría un 10. Pellicer es el entrenador ideal para el Málaga ahora mismo, pero el día que se canse, que me llamen. Le tengo mucho cariño al Málaga».