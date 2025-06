La simetría matemática de dos malagueños en la excelencia

Cristina Pinto Lunes, 16 de junio 2025, 00:10 Comenta Compartir

Estudiaron el doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid. Estaban en la misma clase y, aunque no eran del grupo de amigos en común, los dos sabían quién era el otro. Ellos son los malagueños Rafael José Fernández-Delgado Ruiz y Samuel María Andrés Luque Astorga, que ahora han vuelto a coincidir en la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa', donde su Majestad el Rey de España les entregó los diplomas. El coste medio de estas becas es de 100.000 euros y tienen como objetivo fomentar el talento de estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación internacionales.

A esta 43ª edición se presentaron 1.045 candidatos, de los que 100 fueron seleccionados para las becas. Los malagueños fueron dos de esos cien estudiantes que superaron el nivel de exigencia de las bases del programa de becas. Ahora cuentan a SUR cómo están viviendo la experiencia que empezó a principios de este mismo curso.

Samuel María Andrés Luque Astorga nació en 2002 y es de Villanueva del Trabuco. Para cursar 1º de Bachillerato en Estados Unidos, obtuvo una beca de la Fundación Amancio Ortega. Pero volvió en segundo y ya decidió el destino de Madrid para estudiar el doble grado. «Mi primer interés fue la Física porque me llamó la atención desde que la estudié en la ESO; pero luego poco a poco me fui dando cuenta de la belleza de las Matemáticas», confiesa Samuel.

Ese es uno de los aspectos en los que la simetría matemática en la vida de estos dos estudiantes malagueños es más que palpable. A Rafael José Fernández-Delgado Ruiz le pasó igual, lo que primero le interesaba era la Física. «Pero en el último año de Bachillerato me apunté a las Olimpiadas de Matemáticas porque la profesora Cristina Draper me animó a hacerlas. A partir de ahí me di cuenta que me gustaban mucho; de hecho, mi intención era estudiar Física en Granada, pero al final hice el doble grado en Madrid», detalla Rafael.

Samuel María Andrés Luque, junto a su Majestad el Rey, en la entrega de diplomas de las becas.

Con la beca de posgrado de Fundación 'la Caixa', ambos han decidido cursar un máster en Matemáticas, aunque en distintas universidades. Rafael José Fernández-Delgado Ruiz estudia el máster en Matemáticas Puras en la prestigiosa y reconocida Cambridge University, en Reino Unido; mientras que Samuel María Andrés Luque Astorga cursa un máster en Matemáticas en la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich (ETH), universidad en la que estudió el físico Albert Einstein. Los dos tienen una larga trayectoria en la investigación y el estudio de las Matemáticas. Rafael ha completado su formación académica con investigaciones centradas en el estudio de la generación de música similar a la coral de Bach utilizando técnicas de aprendizaje automático, por ejemplo. Y es que la pasión por la Física y las Matemáticas Rafael también la comparte con la música: «Estudié en el Conservatorio», concreta.

Rafael José Fernández-Delgado, junto a su Majestad el Rey, en la entrega de diplomas de las becas.

«Las Matemáticas y sus teorías se distinguen por su elegancia, es como una belleza que no sé describir», profundiza Samuel. Él ha ampliado su formación con estancias e investigaciones en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), donde participó en investigaciones en mecánica geométrica, y en el Departamento de Física Teórica de la Complutense, también con trabajos en geometría mecánica.

Ahora ambos viven sus últimos momentos del posgrado en el extranjero y sus planes no quedan ahí. Rafael asegura que su intención es quedarse en Madrid para hacer el doctorado: «Quiero hacer investigaciones y trabajar en la universidad de España. Luego quiero hacer un postdoctorado que seguramente será en el extranjero», explica. Por su parte, Samuel cuenta que tiene intención de hacer las prácticas del máster en septiembre y continuar en Zurich para avanzar con la experiencia laboral y seguir avanzando en investigaciones.

La simetría matemática de Samuel y Rafael continúa con la línea de la excelencia, el esfuerzo, la constancia y el aprendizaje. Una historia que comenzó en Málaga, siguió en Madrid y ahora llega hasta Reino Unido y Alemania.

