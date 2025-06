La tortilla de patatas del Bar La Concha de Estepona cumple 60 años

Emma Pérez-Romera Estepona Domingo, 22 de junio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Corría el año 1965 cuando abrió el Bar Márquez en la calle Terraza de Estepona, actualmente Bar La Concha. Al frente de él en aquella época, Isabel Galán y su marido, José Márquez. Ella con 22 años y él con 24, recién casados, pusieron en marcha un negocio familiar para prosperar, tapas trabajadas y cuidadas que fueron muy bien recibidas por los esteponeros y los turistas, alemanes en su mayoría.

Este año 2025, la tortilla de patatas del Bar La Concha cumple 60 años y es una tortilla especial, hecha con mucha paciencia, con tiempo, con un mínimo de 15 huevos y con cebolla, ajo y perejil. Eso sí, cuajada, muy cuajada.

«Yo, que siempre he sido una mujer de negocios, le propuse a mi marido montar uno cuando nos casamos, un bar, así que puse muchas tapas y muy buenas, entonces el pescado era muy barato, puse gallinetas, brótolas, todo eso lo hice yo rebozado…eran tapas grandes y la gente venía mucho», relata Isabel.

Y llegó la tortilla, en realidad dos: «Empecé a hacer a mi manera tortilla de patata de dos clases. Una con chorizo, pimiento verde, perejil y ajo. Y otra con patata, perejil, cebolla y ajo, que es la que más éxito tuvo porque el chorizo picaba y el pimiento picaba y la gente prefería ésta última.»

Isabel nos comparte su secreto: «Se pela la patata, se pica muy pequeñita, se pela la cebolla, todo lo echo en la sartén con aceite de oliva bueno y cuando está medio cocinado le añado el perejil y el ajo y todo se mezcla después bien con los huevos, mínimo 15, como le eche menos no sale igual», cuenta Isabel a SUR. «Y vuelve todo a la sartén a cocinarse a fuego lento y la dejo que se haga sola, que se cuaje bien.»

Admite que nadie le enseñó a hacer esta tortilla y su hijo Alberto nos comenta que es «una receta especial» de su madre. «Yo me metí en la cocina y no sabía hacer nada porque era muy joven, mi madre me decía 'cómo te vas a meter en la cocina si no sabes hacer nada', y yo le dije, mamá, 'tú déjame que verás como triunfo'. Y triunfé.»

Y vuelve a echar la vista atrás con añoranza porque «Estepona en los años 60 era un pueblecito envidiado, el Paseo Marítimo tenía unos barecitos todos de cristales que te sentabas y veías el mar. Era muy diferente a ahora, ya no es aquel Estepona, era de gente del pueblo, de raíces de atrás, pero ya no. Ha cambiado mucho, eran los esteponeros los que disponían las cosas.»

Isabel ya está jubilada y ya no hace gallinetas rebozadas pero su negocio sigue siendo uno de los recomendados para tapeo de Estepona y su tortilla sigue dando de qué hablar, 60 años después de crearla.

Temas

Estepona