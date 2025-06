¿Por qué los árbitros dieron validez a la canasta de Musa pese al golpe a Perry?

Juan Calderón Málaga Lunes, 16 de junio 2025, 12:24 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

El baloncesto español gira hoy alrededor de lo que sucedió en el tercer partido entre el Unicaja y el Real Madrid, especialmente sobre la acción clave del encuentro en el último segundo. La penetración de Musa para empatar el choque en un palmeo de Garuba, la antideportiva posterior y los dos tiros libres convertidos por Alberto Díaz.

Pueden surgir dudas sobre si debió darse por válida esa canasta de Musa teniendo en cuenta el golpe que le dio a Kendrick Perry. La clave está en que los árbitros no señalaron la falta en el momento en el que se produjo, por lo que la acción tuvo una continuidad y el balón fue palmeado a canasta por Garuba. Con el jugador del Unicaja tirado en el suelo y sangrando notablemente por una herida en el pómulo, el trío arbitral entró de 'oficio' a revisar la jugada para evaluar si se había producido un acto de violencia.

El diálogo de los árbitros

La conversación de los colegiados Carlos Peruga y Carlos Cortés fue la siguiente:

Peruga: «Tenemos que ver si le da con el codo».

Cortés: «Dame otro ángulo, otro mosaico».

Peruga: «Esto en efecto es codo cara».

Cortés: «Dale para atrás y páralo en el punto de contacto».

Peruga: «Carlos, esto es codo cara».

Cortes: «Que no te estoy llevando la contraria, Carlos. Sólo quiero ver el punto de contacto».

Peruga: «El punto de contacto es ese (indicando la cara)».

Cortés: «Vale. Luego sigue. Canasta, bien»

Peruga: «Hemos pitado falta antideportiva (de Musa)».

Cortés «Dale a la 'máster' (cámara) para ver el tiempo».

Peruga: «Entonces tenemos que la canasta es válida porque no la podemos cancelar y tenemos dos tiros libres para el 55 (Perry)...»

Cortés: «Ya balón para los verdes desde fondo»

Peruga: «Correcto, con 0,7 segundos».

Falta antideportiva de Musa sobre Perry.



La canasta posterior es válida, pero Unicaja dispone de dos tiros libres y posesión. #PlayoffLigaEndesa #LasRedesDeSiempre pic.twitter.com/NmHoMJ2NrH — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) June 15, 2025

Al no señalarse la falta en el momento que se produjo, los árbitros no pueden rearbitrar la jugada para anularla, como indica Peruga, por lo que se le da validez y luego se señala la antideportiva al apreciar que el codo de Musa impacta de forma clara en el pómulo de Perry. Si hubiesen señalado la falta cuando se produjo, los dos puntos del bosnio no habrían subido al marcador. Desde hace un par de temporadas atrás, el colectivo arbitral ha puesto especial énfasis en sancionar este tipo de jugadas. En esa acción, los colegiados aprecian que el jugador del Real Madrid lo aprovecha para hacerse espacio. Con empate a 84 y dos tiros libres más posesión, el Unicaja acabó ganando por dos puntos para seguir con vida en la eliminatoria.

La decisión de Carlos Peruga y Carlos Cortés desató la ira del banquillo del Real Madrid, con gestos a los jugadores del Unicaja, a los propios árbitros y sillas volando. Todo este comportamiento se quedó sin sanción.