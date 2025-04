Juanma Moreno pide al Gobierno «recursos» para traer el tren litoral a Málaga

Cristina Vallejo Lunes, 21 de abril 2025, 20:56 | Actualizado 21:34h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha instado, ha exigido, al Gobierno central a que envíe los recursos económicos a la región para poder construir el tren litoral en la provincia de Málaga. «Ninguna comunidad autónoma puede seguir avanzando si no tiene una buena conectividad. Málaga crece en habitantes, y no por su natalidad, pero es la ciudad y la provincia elegida por miles de personas todos los años para residir, para trabajar, para progresar, para avanzar, y eso hace que sigamos creciendo. Pero, a pesar de ese crecimiento, el Gobierno no tiene sensibilidad para entender que, oye, en esta gallina de los huevos de oro que tantos millones de euros aporta a las arcas públicas -y lo hacemos de manera orgullosa porque queremos contribuir a la riqueza solidaria del conjunto de España- de esa parte que contribuye, vamos a reinvertírselo en algo tan necesario y oportuno como es un tren», afirmó Moreno, que acto seguido lanzó: «Si usted no es capaz de hacerlo, si el Gobierno de la nación se siente incapacitado para hacerlo, que hable con nosotros, pero con los recursos, con todos y cada uno de los recursos necesarios para poder hacer las obras. Y ya le aseguro yo que nosotros sí que somos capaces de hacerlo; lo hacemos sin dinero, imaginaos lo que podemos hacer con dinero».

Entre las peticiones que el presidente Juanma Moreno le remitió a Moncloa, otro más relacionado con las infraestructuras: «flexibilizar» los precios de la AP-7, «la única autovía de peaje que hay ahora mismo en toda Andalucía», para los trabajadores que tienen que usarla todos los días desde que en el mes de abril ha comenzado la temporada turística: «Ya que no tienen un transporte público alternativo, flexibilice los precios, baje usted la tarifa para que esos trabajadores y trabajadoras puedan seguir funcionando». «Son cosas sensatas y razonables las que pedimos, pero hay ministros entretenidos con otras cosas», sintetizó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular que se celebró en la tarde de este lunes en un hotel de Málaga.

El presidente de la Junta enlazó estas reivindicaciones con la queja por el trato que a su juicio le ha brindado el Gobierno central a Andalucía: «Ya estamos un poco cansados de que cuando se trata de decidir inversiones, cuando se trata de decidir futuro, cuando se trata de repartir progreso, Andalucía sea siempre la última en el reparto». «Que nadie piense que después va a venir aquí con las manos abiertas pidiendo papeletas de voto cuando se ha maltratado durante seis años consecutivos todos y cada uno de los intereses que tiene nuestra tierra en todos y cada uno de los campos», sentenció Moreno Bonilla.

El dirigente popular, que comenzó su discurso recordando al fallecido Papa Francisco y pidiendo un minuto de silencio al auditorio, también hizo hincapié en algunos de los proyectos que el Gobierno autonómico desarrolla en la provincia de Málaga, que enmarcó en «la fase de reconstrucción de un daño que se hizo en los años 2011, 2012, 2013, 2014, de recortes, de ajustes, de falta de previsión», en referencia al periodo de crisis que gestionó el PSOE desde la Junta. «Por eso, desde el Gobierno andaluz, sin varitas mágicas, sin fuegos de artificio, se está haciendo una labor callada, serena, sensata y sostenida en el tiempo para reconstruir muchos de los daños», incidió.

Proyectos en sanidad, educación e infraestructuras en la provincia

En el ámbito de la sanidad, destacó que esté ya en marcha la mayor parte de la ampliación del Hospital Costa del Sol, fundamental por ser esa área geográfica motor del turismo; a lo que se suma la apertura al cien por cien del Hospital del Guadalhorce; así como la mejora del Clínico; la reforma del hospital de la Axarquía; además de la inauguración de varios centros de salud en la provincia o el inicio de la construcción del de El Palo, en la capital.

Asimismo, se refirió al tercer hospital: «Va a ser un proyecto que se va a licitar en este año. Es terriblemente complejo, pero quedará un proyecto claramente vanguardista en el conjunto de España. Lo bueno que tiene este Gobierno es que nada de lo que empieza se deja sin hacer. Cada paso que nosotros damos, no hay paso atrás. Ya no es reversible», así ratificó que habrá tercer hospital y, bromeó, «habrá que ponerle un nombre».

En el ámbito educativo, destacó el centro de las Chapas y el de Mijas. Y en el de las infraestructuras, que se estén desarrollando tres metros a la vez en Andalucía -el de Málaga entre ellos, así como el de Sevilla y Granada- y dos tranvías.

También ratificó que las obras hidráulicas continúan en marcha: «Que nadie piense que porque ha llovido afortunadamente este año se va a parar alguna. En absoluto. Vamos a aprovechar este tiempo, esta serenidad que nos da saber que tenemos garantías hídricas para reforzar y seguir aumentando nuestra capacidad de acumular aguas para cuando vengan tiempos de sequía». De esta manera, destacó proyectos ya en funcionamiento como la regeneración de agua para usos industriales o agrícolas, así como la ampliación de la desaladora de Marbella.

Al relato de los logros del Gobierno popular ya se habia anticipado Elías Bendodo, vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, que pronunció su discurso antes que Moreno Bonilla: «Andalucía suena hoy por la creación de empresas, por una inversión nunca antes alcanzada en educación y en sanidad. Acordados de esas falsas banderas del socialismo que decía el PP: 15.247 millones de euros de presupuesto en sanidad; cuando llegamos a Andalucía en el año 2018, el presupuesto de la sanidad pública eran 8.000 millones, la mitad». «Suena» por eso y no, arrojó, por los ERE, o por la «corrupción» que, dijo, «se ha instalado en Moncloa, en el PSOE y en la familia del presidente del Gobierno».

Además, Bendodo afeó al Ejecutivo y a la vicepresidenta María Jesús Montero por ser «insumisa» con la Constitución, «que no está cumpliendo no presentando los presupuestos». «Si los andaluces han decidido libremente apoyar al PP es precisamente porque tenemos un presidente que gestiona. Esto es lo que hace que (el Gobierno central) esté permanentemente en una 'vendetta' contra Andalucía», incidió Bendodo.