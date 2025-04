La Junta pondrá el dinero para mantener la gratuidad del transporte público a los menores de 15 años Juanma Moreno, al PSOE: «Que no piense que después va a venir aquí con las manos abiertas pidiendo papeletas de voto cuando se ha maltratado durante seis años consecutivos todos y cada uno de los intereses que tiene nuestra tierra»

Cristina Vallejo Lunes, 21 de abril 2025, 22:18 | Actualizado 22:38h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular andaluz que se celebró en la tarde de este lunes en un hotel de Málaga, se comprometió a poner el dinero que hace falta para mantener la gratuidad del transporte público para los menores de quince años: «No hay ministro que pueda pisotear la dignidad de nueve millones de personas», afirmó Moreno Bonilla en referencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, para acto seguido agregar: «Si no quiere poner un céntimo, aquí está el Gobierno de Andalucía para poner el dinero que necesiten los jóvenes andaluces; que nadie piense que nos van a pisotear ni amedrentar».

El Ministerio de Transportes comunicó a la Junta la retirada de las ayudas para el transporte gratuito de menores de 15 años por incumplir la obligación de decir en cada comunicación que la financiación con que se cubre el coste proviene del Gobierno central. A juicio del presidente de la Junta, ello constituye «la típica pataleta»: «No puede un señor adulto tener una reacción tan infantil y tan fuera de lugar como ésa. Está en gestionar su propia vanidad y no en el interés general». «Allá cada uno con sus vanidades, con su infantilidad y con sus acciones políticas. Nosotros a lo nuestro, que es que Andalucía siga creciendo por encima de la media», continuó Juanma Moreno. «Con quién se cree que está hablando este ministro. Es que no sabe que esta tierra es la primera en población, la segunda en territorio y la tercera que más aporta. Es la columna vertebral de este país. Que aprenda y sea sensible y sea correcto con los intereses de los andaluces. Nadie nos va a pisotear. Somos Andalucía y sabemos nuestras potencialidades», incidió el presidente andaluz.

A su vez, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, achacó al ministro Puente ser «muy valiente contra Andalucía y muy cobarde con otros territorios»: «Nos ha quitado las ayudas al transporte público de forma dictatorial, injusta. En la misma cuestión administrativa incurrió el País Vasco, pero ahí no se ha atrevido. Son valientes contra Andalucía, pero son cobardes donde tienen apoyo parlamentario», dijo Bendodo.

Más crecimiento

Juanma Moreno presumió de que desde que es presidente de la Junta Andalucía nunca ha crecido menos que la media española. Con vistas a este año, recordó que hay firmas de análisis que pronostican que será la comunidad que más crecerá de toda España, aunque concedió que se trata de una previsión que «va a ser difícil cumplirla» por la incertidumbre que ha insuflado la política arancelaria estadounidense. Pero enlazó un rosario de datos económicos que a su juicio avalan su buena gestión económica, como la reducción de la tasa de paro, el crecimiento del empleo, la captación de inversión extranjera o el liderazgo en creación de empresas. «Andalucía tiene músculo, tiene capacidad y tiene fortaleza», zanjó.

Frente a ello, insinuó que las acciones y reacciones de los miembros del Ejecutivo central persiguen limitar el crecimiento de la comunidad. «Creo que el comportamiento que ha tenido el Gobierno de Andalucía en estos seis años y dos meses ha sido ejemplar en la colaboración siempre con el resto de las administraciones. Cuando nos han convocado los ministros, ahí hemos estado aportando nuestras ideas y cooperando. Lo que pido es esa misma ejemplaridad al Gobierno de España. Porque ya estamos un poco cansados de que cuando se trata de decidir inversiones, cuando se trata de decidir futuro o repartir progreso, Andalucía sea siempre la última en el reparto», continuó el presidente andaluz.

Por ello lanzó al PSOE que «no piense que después va a venir aquí con las manos abiertas pidiendo papeletas de voto cuando se ha maltratado durante seis años consecutivos todos y cada uno de los intereses que tiene nuestra tierra en todos y cada uno de los campos».

Juanma Moreno le recriminó al Gobierno central que no haya invertido en la red eléctrica, ni en jueces o fiscales, ni haya destinado recursos a dependencia o universidades, ni que haya atendido la demanda de una mejor financiación autonómica. «Queda más de un año de legislatura. Que nadie piense que los andaluces y andaluzas van a premiar a quienes les han castigado», afirmó.

Con la mira en esas próximas elecciones andaluzas, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, cargó contra la que será candidata por el PSOE, María Jesús Montero. Volviendo a la cuestión del transporte gratuito para los jóvenes dijo: «Esperaba un gesto de andalucismo de Montero, pero no ha dicho ni pío. Antes el socialismo que Andalucía, eso es María Jesús Montero». De la dirigente socialista dijo Bendodo que la ve «de capa caída» y que ahora «cuenta menos» en Madrid: «La están apartando porque ha metido la pata una vez tras otra». Y contra el Gobierno central en su conjunto le recriminó que no tenga prespuesto, ni aliados, ni apoyos parlamentarios y que esté rodeado por la corrupción.