Los embalses, al triple que hace un año: la Comisión de Sequía relajará hoy medidas y avalará el paso de la Costa a normalidad

Cuando hablamos de sequía no podemos hacerlo en el global de la provincia, sino por demarcaciones, cuencas. Lo que sí es un hecho es que, tras las danas y el tren de borrascas, los embalses de Málaga triplican sus reservas con respecto a las del año pasado por estas fechas. En la actuación de la web Hidrosur de las seis de la tarde, eran 342 hectómetros cúbicos los embalsados. El mismo día de 2024 eran 113. Málaga por entonces aún estaba planificando traer agua en barco, acuciada por la sed, aunque las borrascas Nelson y Gloria salvaron por entonces los muebles y el verano.

Si nos preguntamos si Málaga ha salido de la sequía, la respuesta va por zonas. No hay un sí general. Por mucho resumir: la Comisión de Sequía avalará hoy el paso a situación de normalidad en la Costa del Sol Occidental y en la mayor parte de la Málaga que no bebe agua de embalse (Guadiaro y Alto Guadalhorce).

Los niveles de sequía

Los niveles de escasez son cuatro. El peor es grave y le siguen severa, moderada y normalidad. Todos se fijan por zonas, de acuerdo no sólo con las reservas, sino con la época del año, la precipitación acumulada... Y hay muchas reglas para salir de una fase y mejorar. Por ejemplo, hace tiempo concreto de mantenimiento de los umbrales y no se pueden dar dos saltos a la vez. En este marco, hoy la Comisión de Sequía avalará la fase de normalidad en la Costa del Sol. En la Axarquía se ha dejado atrás la de máxima gravedad y se pasará en unas semanas a situación severa por primera vez en mucho tiempo. Málaga apunta a situación moderada. Pero no se van a oficializar estos dos últimos cambios por cuestiones técnicas.

Un 415% más de lluvia

En el caso de Málaga, hace falta mantener dos meses las reservas en el sistema por encima de los 140 hm3. Eso ocurrirá en mayo previsiblemente. Nadie duda no solo de ese margen suficiente. Es más, los técnicos consideran que los números dan para cerrar el año hidrológico (el nuevo empieza el 1 de octubre) en situación moderada, de prealerta. Las dotaciones habituales para esta fase suelen ser de 225 litros por habitante al día. Además, según el informe que se va analizar, ha llovido en este curso un 415% más

En la Axarquía, lo mismo. La lluvia es un 204% superior a la del año pasado y se proyecta un cierre en situación de escasez severa (alerta), cuyo umbral es de 41,5 hm3.

Restricciones

Lo que sí harán los técnicos es suavizar las medidas. Al menos así lo avanzó hace unos días el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco. Una de las grandes incógnitas es si el campo puede llevarse una alegría. El año pasado apenas se libraron 9 hm3 para riegos de socorro en el Guadalhorce y 3 en el sistema Viñuela.

La última reunión de la Comisión de Sequía de las Cuencas Mediterráneas se produjo el 5 de diciembre. Entonces, la situación había mejorado de manera apreciable tras las danas de otoño. Pero el espaldarazo del marzo más lluvioso en veinte años ha sido tal que tres embalses (Concepción, Conde de Guadalhorce y Casasola) han tenido que desaguar por motivos de seguridad.

Volúmenes almacenados

Y pese a los desembalses referidos las reservas siguen creciendo, producto de las escorrentías. La Viñuela es el que más agua almacena, con 72 hm3 (44%). El segundo, y aquí hay cambios, es Guadalteba, con 67 (43%). Son los dos más grandes, además, de la provincia. El tercero con más agua es e Conde de Guadalhorce, técnicamente lleno, con 66 hm3. Por detrás, La Concepción, ya suma 50 hectómetros cúbicos. Y eso que podía haberse llenado vez y media si no hubiera sido por que abrió sus desagües de fondo el 7 de marzo. Casasola, con 21,92 sigue hasta arriba y el Limonero, otra presa defensiva, presenta un aspecto poco común, con 16 hm3, a casi tres cuartos de capacidad.

Ya hace unos días, los datos oficiales de la Junta de Andalucía, indicaban que los desembalses superaban los 50 hectómetros cúbicos, tanto como el consumo de Málaga capital durante todo un año.

En el último encuentro de la Comisión, se fijaron unas limitaciones de 225 litros por habitante y día para el sistema Concepción y de 200 para Guadalhorce-Limonero y Viñuela.