PSOE, Con Málaga y Vox exigen conocer el nuevo proyecto de la torre del puerto y que se haga un nuevo trámite ambiental

La torre del puerto ha vuelto a protagonizar un intenso debate municipal, esta vez en la Comisión de Urbanismo, a raíz de una iniciativa del ... PSOE en la que pedía requerir a la Autoridad Portuaria y a los promotores un nuevo estudio de impacto ambiental; que la Junta revise la validez de los informes; que se convoque un Consejo de Urbanismo monográfico para conocer el proyecto, y que se facilite un listado de la documentación existente. La iniciativa ha sido apoyada en bloque por la oposición. Así, Vox, Con Málaga y PSOE han votado a favor, en tanto que el PP

El concejal socialista Mariano Ruiz Araujo ha expuesto en su turno de palabra las dudas de su grupo al respecto del nuevo proyecto del hotel rascacielos en el dique de Levante. De hecho, se ha preguntado el porqué de que aún no se conozca el diseño definitivo, entre otras cuestiones. La tesis del PSOE es que si hay un aumento considerable de volúmenes y alturas, habría que solicitar nuevos informes de impacto. Y han hecho especial hincapié en el nuevo basamento.

Declaraciones de Carlos Rubio

«¿Qué siente cuando escucha al presidente de la Autoridad Portuaria decir que hasta ahora lo que había con el hotel eran simples dibujos, sin un proyecto detrás?, ¿usted cree que miente el señor Carlos Rubio?, ¿a usted no le parece raro que los técnicos del Puerto aún no hayan abierto el proyecto hasta finales del mes pasado, casi un mes después de que se presentara?, ¿a usted no le escama?», ha inquirido el edil, dirigiéndose directamente a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero.

«A nosotros nos escama bastante. ¿Usted está tranquila sin conocer el proyecto del rascacielos. ¿Y el alcalde que dice sobre todo este oscurantismo?», ha proseguido justo para exigir al equipo de gobierno que reclame toda la documentación a la Autoridad Portuaria antes de que sea remitida al Consejo de Ministros.

La iniciativa del PSOE recuerda que con los diseños del estudio de José Seguí se realizó toda la tramitación administrativa y la modificación del Plan Especial del Puerto. Y se emitieron los informes ambientales positivos de la Junta de Andalucía. Ruiz ha abogado por realizar nuevos estudios al entender que hay cambios sustantivos.

Cambios de dirección

El concejal no ha entrado en el cambio de dirección técnica con la entrada del prestigioso arquitecto David Chipperfield, pero sí en que se haya modificado el planteamiento. «Deben desistir de este sinsentido caprichoso y megalómano. Málaga debe defender su identidad y no rendirse ante proyectos especulativos que la van a hipotecar por siempre», ha incidido.

Por Con Málaga, Toni Morillas ha reiterado su rechazo frontal al proyecto (de hecho es el único grupo que está en contra desde el principio). Ha comparado la torre del puerto con un conocido episodio de Los Simpson, el alusivo al monorraíl de Springfield, durante el que un destacado empresario fue engañando a autoridades y vecinos. «Se parece mucho a la historia de ese fondo de inversión catarí que vino a Málaga y convenció primero a Paulino Plata y luego al señor De la Torre. Esta historia se parece bastante a una estafa, sobre todo después de escuchar al presidente del Puerto que sólo era una idea, que no había proyecto», ha aseverado.

«Menos papeles que una liebre»

«¿Cómo es posible que con un timo con menos papeles que una liebre se hayan emitido informes favorables ambientales y paisajísticos...?, ¿cómo es posible que esto se haya hecho con un no proyecto?», ha continuado la edil, que ha insistido en el desconocimiento sobre el nuevo proyecto, que, además, ha agotado plazos de entrega. Y ha coincidido con el PSOE en que se trata de un cambio sustancial. «Toca que paralicen la tramitación. Es el proyecto urbanístico de la ciudad con más oposición social de la historia», ha apostillado.

Antonio Alcázar, de Vox, ha criticado el cambio de postura del PSOE con respecto al rascacielos. «Hemos criticado el proyecto de la torre del puerto por dos motivos. Primero, por una cuestión de legalidad . Existían serias dudas sobre los informes medioambientales. Y, segundo, por su ubicación y por la demanda de movilidad, lo que va a provocar un gran problema de tráfico en el Centro y en La Malagueta, además de perjudicar a la terminal de cruceros del puerto», ha dicho.

Afecciones al tráfico y a los cruceros

Alcázar también ha coincidido en el diagnóstico respecto a los cambios en el proyecto y ha recordado que son 28 metros más de altura y mayor ocupación de planta: «Nos preguntamos si el proyecto cuenta con todas las garantías para su realización. Pero lo más relevante es que el equipo de gobierno no se ha comportado como una institución, con la debida vigilancia y neutralidad, sino como un promotor más». «Proyectos de este calado requieren de un debate con mayor transparencia», ha concluido.

Carmen Casero, la edil de Urbanismo, ha afeado al PSOE que el origen del expediente parte de gestión socialista en el Puerto y en la Junta. Y ha recordado que el Plan Especial contiene profusa documentación. «Si saben lo que contiene, ¿para qué siembran la duda? No tiene ningún sentido. Les invitaría a que vieran el expediente con detenimiento, con sus informes jurídicos. Nadie se ha inventado nada. Si no conocen la última propuesta, ¿cómo saben que no cumple el Plan Especial, tienen más datos que nosotros, han visto ustedes el proyecto de ejecución o sólo hacen conjeturas para intentar maquillar su falta de valentía», ha opinado.

El papel del Ayuntamiento

Casero ha recordado que el Ayuntamiento se ha limitado a tramitar el Plan Especial de otra administración. Y que cuando llegue el momento de la licencia habrá que analizar si cumple el Plan Especial del Puerto. «Ustedes han cambiado de opinión. Dejan de gobernar en la Junta y automáticamente empiezan a demonizar aquello a lo que aplaudían con las dos manos», ha opinado. «A partir de ahora no es competencia municipal dar vía libre a este proyecto, aunque lo apoyemos y nos guste. Una vez que tenga todos los vistos buenos e informes sectoriales, incluido el paso por el Consejo de Ministros, si viene para licencia lo informaremos. Es que no hay más», ha sintetizado.

«Y, sí, he firmado muchos informes, pero no hay ningún atentado contra el patrimonio histórico de la ciudad», ha insistido, al tiempo que ha reforzado su confianza en los técnicos que han tramitado el proyecto.