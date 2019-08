Programa completo de la Feria de Málaga 2019 Calendario y horario de las principales actividades de la fiesta de agosto en la capital, día a día SUR Miércoles, 7 agosto 2019, 21:12

Día 1 Miércoles 14 de agosto

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 horas, corrida de toros de Juan Pedro Domecq con: Enrique Ponce, Javier Conde y Morante de la Puebla.

Acto inaugural de la Feria en la playa de La Malagueta

23.50 horas, pregón de las fiestas de Adelfa Calvo.

24.00 horas, espectáculo de fuegos artificiales.

00.20 horas, concierto de 'Huecco'.

Día 2 Jueves 15 de agosto

Romería a la Basílica Santuario de Sta. María de la Victoria

10.00 horas, en el Paseo del Parque frente a la casa consistorial. Concentración de enganches, caballos y peregrinos.

11.30 horas, salida de la comitiva para la ofrenta floral a la patrona en la Basílica Santuario de Sta. María de la Victoria. Abanderada: La Guardia Civil. Actuación en el Santuario del Coro Aire Andaluz.

Itinerario: Ayuntamiento de Málaga, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal (lateral sur), Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza Arriola, Pasillo Santa Isabel, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, Victoria, Compás de la Victoria, Santuario (izado de la bandera de Málaga que aporta la Asociación Centro Histórico de Málaga CCA.).

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución CARLOS BRAVO. De 13.00 a 16.00 h. COMANDO BANDERA. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced FREESKA MÁLAGA ENSEMBLE. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA MANOLO REINA. Estilo Montes. De 13.00 a 16.00 h.

PANDA SAN GABRIEL DE LA JOYA. Estilo Almogía. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Cortijo de la Duquesa. 13.00 h. Academia de baile Beatriz González. 13.30 h. Grupo de castañuelas Asoc. Estrella del Alba. 16.00 h.

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 h. Corrida de rejones con toros de Luis Terrón: Sergio Galán, Diego Ventura y Andrés Romero.

Real Cortijo de Torres

21.30 h. INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL INTERVENCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA. INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO ARTÍSTICO

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL LA FÁBRICA DE LA MAGIA Espectáculo: «Los magos de Bremen»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA ARROYO CONCA. Estilo Comares. De 22'00 a 01'00 h. PANDA MOCLINEJO. Estilo Montes. De 00'00 a 03'00 h. 22'00 h.

CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «BELLA Y ECUESTRE»

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD DJ RENÉ, JESÚS SÁNCHEZ & GLUTEN FREE

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA PEPE DE CAMPILLOS, NIÑO CHAPARRO & ANTONIO MONTILLA

Día 3 Viernes 16 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución: ENCARNI NAVARRO. De 13.00 a 16.00 h. GRUPO JARANA. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced LOS CANALLAS. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA VÉLEZ MÁLAGA. Estilo Comares. De 13.00 a 16.00 h. PANDA LA TORRE. Estilo Montes. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Son de Málaga. 13.00 h. Coro Bahía de Málaga. 13.30 h. Coro Raíces de Campanillas. 16.00 h. Coro Cortijo Alto. 16.30 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: PEÑA JUAN BREVA. C/ Ramón Franquelo, 4: RAFAEL SÁNCHEZ

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 h. Corrida de toros de Lagunajanda con Curro Díaz, El Cid y Joaquín Galdós.

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA ISABEL GUERRERO

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «DUENDE ECUESTRE»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL ESPHERA TEATRO Espectáculo: «Excalibur y el Mago Merlín»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA EL BORGE. Estilo Comares. De 22.00 a 01.00 h. PANDA RAÍCES DE LOS MORAS. Estilo Almogía. De 00.00 a 03.00 h.

22.00 h. GRAN GALA Justo Gómez ANDY Y LUCAS

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD MONEY MAKERS CHERRY BOOMS SEÑOR MIRINDA

22.30 h. AUDITORIO MUNICIPAL Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22.30 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA SEMIFINAL XIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA «CIUDAD DE MÁLAGA» Organizado por la Asoc. Cultural Amigos de la Copla

Día 4 Sábado 17 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución CALLE BÓTICA. De 13.00 a 16.00 h. HERMANOS ORTIGOSA. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced MONEY MAKERS. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA JUVENIL DE ÁLORA. Estilo Almogía. De 13.00 a 16.00 h. PANDA RAÍCES DE ÁLORA. Estilo Almogía. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Brisa Malagueña. 13.00 h. Coro Entronque. 13.30 h. Coro Siempre Málaga. 16.00 h. Coro con Solera y Aire del Sur. 16.30 h. Coro Jarana, Rosario de el Palo. 17.00 h. Coro Guadalmedina, Jaleo y Sueño Malagueño. 17.30 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: PEÑA JUAN BREVA. C/ Ramón Franquelo, 4: MANUEL DE LA CURRA

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 h. Corrida de toros de Núñez del Cuvillo con Antonio Ferrera, José María Mazanares y Roca Rey

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA MARINA BADIA GRUPO FLAMENCO ALEGRÍAS

16.30 h. PASEO DE AMAZONAS Asociación Andaluza de Monta a la Amazona Recepción oficial y exhibición en el Centro de Exhibición Ecuestre (17'00 h.)

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL TROMPECOCO Espectáculo: «La ratita presumida»

22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «ALCAZABEÑO A CABALLO»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA RAÍCES DE MÁLAGA. Estilo Comares. De 22'00 a 01'00 h. PANDA 1ª PUERTO DE LA TORRE. Estilo Montes. De 00'00 a 03'00 h.

22.00 h. GRAN GALA Manolo Sarria TONI ZENET

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD DJ RENÉ DJ VICMAN ROMERO & MIKE SILDAVIA

22.30 h. AUDITORIO MUNICIPAL Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA BONELA CUADRO FLAMENCO GEMA GARCÉS LOLA GARCÍA

Día 5 Domingo 18 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución SILVERIO SOTO. De 13.00 a 16.00 h. HERMANAS ALARCÓN. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced IPOP. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA EL MANANTIAL. Estilo Montes. De 13.00 a 16.00 h.

PANDA AIRES DEL TORCAL. Estilo Almogía. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Maragatas del Detalle. 13.00 h. Academia de baile de Gabriel Cruz. 13.30 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: MARINA BADIA GRUPO FLAMENCO «SOLEÁ»

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 horas, corrida de toros de La Palmosilla con López Simón, Román y David De Miranda

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA JOSÉ CHAMIZO

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «CORCEL TRINITARIO»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL PATA TEATRO Espectáculo: «El árbol de mi vida»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA ISABEL PORTILLO. Estilo Montes. De 22.00 a 01.00 h. PANDA LOS MORA. Estilo Almogía. De 00.00 a 03.00 h.

22.00 h. GRAN GALA Rocío Alba PASCUAL GONZÁLEZ Y CANTORES DE HÍSPALIS

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD DJ JUANJO VERGARA JOSÉ DE RICO

22l30 h. AUDITORIO MUNICIPAL Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA CHELO SOTO RAFAEL SÁNCHEZ RAQUEL FRAMIT

Día 6 Lunes 19 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución. ALBOREÁ. De 13.00 a 16.00 h. SONIKÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced. RADIO 80. De 16.00 a 18.00 h. Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

PANDA SAN ISIDRO DE PERIANA. Estilo Comares. De 13.00 a 16.00 h. PANDA LA AXARQUÍA. Estilo Comares. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Academia de baile Marisol Ejea. 13.00 h. Academia de baile Gabriel Cruz. 13.30 h. Academia de baile Lourdes Tomasa. 16.00 h. Coro Almendrales. 16.30 h. Academia de baile Elena Romero. 17.00 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: CHELO SOTO GRUPO FLAMENCO «RONDEÑAS»

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 horas, corrida de toros de Garcigrande con El Juli, José María Manzanares y Pablo Aguado

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA VANESA FERNÁNDEZ GRUPO FLAMENCO «SOLEARES»

16.00 a 18.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 XVIII CONCURSO DE INDUMENTARIA Y ATALAJE ECUESTRE MEMORIAL «JUAN ALDA»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL PRODUCCIONES MIGUEL PINO Espectáculo: «Peneque y el sueño de los títeres. 60 aniversario»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA PRIMERA DE COMARES. Estilo Comares. De 22.00 a 01.00 h. PANDA MONTES DE GUADALMEDINA. Estilo Montes. De 00.00 a 03.00 h.

22.00 h. GRAN GALA Dani Márquez ROSARIO FLORES

22.30 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «AMAZONA MALAGUEÑA»

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD FINAL MÁLAGACREA ROCK ART&CAINA-QUARANTINE-LIVING CAMBOYA ARTISTA INVITADO: FREESKA MÁLAGA ENSAMBLE

22.30 h. AUDITORIO MUNICIPAL Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA MANUEL DE LA CURRA MACARENA ALBARRACÍN ANTONIO MERCHÁN

Día 7 Martes 20 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución GRUPO JARANA. De 13.00 a 16.00 h. SONIKÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced SEÑOR MIRINDA. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA SAN LORENZO MÁRTIR. Estilo Almogía. De 13.00 a 16.00 h. PANDA AZAHAR DE ALGAIDAS. Estilo Almogía. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Los Rosales. 13.00 h. Grupo de castañuelas del Perchel. 13.30 h. Academia de baile María Pérez. 16.00 h. Coro Cantares. 16.30 h. Coro Agua Marina. 17.00 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: BONELA

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 horas, corrida de toros de Puerto de San Lorenzo con El Fandi, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA FABIOLA SANTIAGO GRUPO FLAMENCO «RONDEÑAS»

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «CABALLO PERCHELERO»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL ÍNDIGO TEATRO Espectáculo: «El viaje de Tam Tam y Yiya»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA LOS MORAS. Estilo Almogía. De 22'00 a 01'00 h. PANDA COTO TRES HERMANAS. Estilo Almogía. De 00'00 a 03'00 h.

22.00 h. AVENIDA DE LAS MALAGUEÑAS (Portada Recinto Ferial) ELECCIÓN REINA Y MISTER DE LA FERIA Acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales. Artistas Invitados: Dani y Manuel Virginia Gámez

22l30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD FINAL MÁLAGACREA ROCK TOBA GUTIÉRREZ-SAME FIRE-MALAGRIETA ARTISTA INVITADO: RAYKA

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA

Día 8 Miércoles 21 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución. SILVERIO SOTO. De 13.00 a 16.00 h. CARLOS BRAVO. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced. IPOP. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA PRIMERA DE LOS MONTES. Estilo Montes. De 13.00 a 16.00 h. PANDA RAÍCES DE MÁLAGA. Estilo Comares. De 14.00 A 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Alcazaba. 13.00 h. Coro Mi Gente. 13.30 h. Coro La Tinaja de Benajarafe. 16.00 h. Coro Jazmines de Faman. 16.30 h. Coro Huertecilla Mañas. 17.00 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: ROCÍO SANTIAGO

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros de La Malagueta

19.30 horas, novillada con picadores, toros de Gabriel Rojas con Santana Claros, Juan Carlos Benítez y Miguel Aguilar.

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA NIÑO CHAPARRO GRUPO FLAMENCO «TARANTO»

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «SABOR ECUESTRE»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL ACUARIO TEATRO Espectáculo: «Cenicienta»

22.00 h. GRAN GALA SUSPIROS DE ESPAÑA CON MARÍA JOSÉ SANTIAGO

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA EL CAPITÁN. Estilo Almogía. De 22.00 a 01.00 h. PANDA EL BORGE. Estilo Comares. De 00.00 a 03.00 h.

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD FINAL MÁLAGACREA ROCK FAUCES-LA SUDADERA DEL MANAGER-LA LEY DE FLAVIA ARTISTA INVITADO: LA DSTYLERIA

22.30 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA II FESTIVAL DE BAILE FLAMENCO DE ESCUELAS DE MÁLAGA

22.30 h. AUDITORIO MUNICIPAL Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

Día 9 Jueves 22 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución. GRUPO MERCED. De 13.00 a 16.00 h. ALBOREÁ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced. FREESKA MÁLAGA ENSEMBLE. De 16.00 a 18.00 h. Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara BEATRIZ MORÓN. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA SAN ISIDRO DE PERIANA. Estilo Comares. De 13.00 a 16.00 h. PANDA 1ª DEL PUERTO DE LA TORRE. Estilo Montes. De 14.00 a 17.00 h.

ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Entronque. 13.00 h. Academia de baile Montse de El Palo. 13.30 h. Coro Ecos del Perchel. 16.00 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: FABIOLA SANTIAGO

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA RAFAEL SÁNCHEZ GRUPO FLAMENCO «ALEGRÍA»

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «MÁLAGA FLAMENCA»

17.30 h. XXXVIII CONCURSO EXHIBICIÓN DE ENGANCHES Recinto Ferial (Calle Antonio Rodríguez Sánchez) Organiza: Club de Enganches Malacitano

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL PALCO DISTRIBUCIÓN Espectáculo: «El viaje de Pinocho»

22.00 h. GRAN GALA Morta CAMELA

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA 1ª DE BENAGALBÓN. Estilo Montes. De 22.00 a 01.00 h. PANDA DE ALMOGÍA. Estilo Almogía. De 00.00 a 03.00 h.

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD LOUDLY SACRO REQUIEM ENTREGA DE PREMIOS MÁLAGA CREA 2019 MUSICÓMANOS

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA ROCÍO SANTIAGO JUANMA JEREZ TAMARA JEREZ

23.00 h. AUDITORIO MUNICIPAL Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

Día 9 Viernes 23 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución. GRUPO MERCED. De 13.00 a 16.00 h. HERMANOS ORTIGOSA. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced. MONEY MAKERS. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara BEATRIZ MORÓN. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA LA AXARQUÍA. Estilo Comares. De 13.00 a 16.00 h. PANDA SANTO PÍTAR. Estilo Montes. De 14.00 a 17.00 h. ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Coro Son de Málaga. 13.00 h. Coro Aguamarina. 13.30 h. Coro Aire de Moscatel. 17.00 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: PEPE DE CAMPILLOS GRUPO FLAMENCO «ALEGRÍAS»

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA CHATO MÁLAGA

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «MÁLAGA DE FARALAES»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL CREA + TEATRO Espectáculo: «Alicia en el País de las Maravillas, un musical disparatado»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA SANTA CATALINA. Estilo Montes. De 22.00 a 01.00 h. PANDA JOTRÓN Y LOMILLAS. Estilo Montes. De 00.00 a 03.00 h.

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD WE ARE NOT DJ'S LES CASTIZOS

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA FINAL XIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA «CIUDAD DE MÁLAGA» Organizado por la Asoc. Cultural Amigos de la Copla

23.00 h. AUDITORIO MUNICIPAL NOCHE INDIE CON DRY MARTINA, ANNI B SWEET Y TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

Día 10 Sábado 24 de agosto

Feria del centro

Plazas con animación:

Plaza de la Constitución. HERMANAS ALARCÓN. De 13.00 a 16.00 h. COMANDO BANDERA. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de la Merced. CAPITÁN VINILO. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Mitjana DJ RENÉ. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores FREE SOUL BAND. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo MR. PROPER. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara GRUPO MERCED. De 12.30 a 16.00 h. POP FM. De 16.00 a 18.00 h.

Calle Marqués de Larios:

FIESTA DE VERDIALES PANDA RAÍCES DE LOS MORAS. Estilo Almogía. De 13.00 a 16.00 h. PANDA DE ALMOGÍA. Estilo Almogía. De 14.00 a 17.00 h. ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO Maragatas Asociación el Detalle. 13.00 h. Coro al Compás de las Estrellas. 16.00 h.

14.00 horas, programa Flamenco en Feria: VANESA FERNÁNDEZ GRUPO FLAMENCO «TARANTOS»

Calle Alcazabilla

12.00 a 15.30 h. LA FERIA MÁGICA-CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM JUEGOS. TALLERES. CUENTACUENTOS. TEATRO. TÍTERES. MAGIA… La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

Real Cortijo de Torres

12.00 a 20.00 h. PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS ITINERARIO OFICIAL POR EL RECINTO

14.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA PEPE DE CAMPILLOS GRUPO FLAMENCO «RONDEÑAS»

16.00 y 22.00 h. CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 ESPECTÁCULO ECUESTRE «BELLA Y ECUESTRE»

21.30 h. CASETA MUNICIPAL INFANTIL LA CARPA TEATRO Espectáculo: «La banda de los mocosos»

22.00 h. CASETA DE LOS VERDIALES FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES PANDA BATANÁ. Estilo Montes. De 22.00 a 01.00 h. PANDA EL CAPITÁN. Estilo Almogía. De 00.00 a 03.00 h.

22.30 h. EXPLANADA DE LA JUVENTUD WE ARE NOT DJ'S GEORGINA

23.00 h. CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA CHATO DE MÁLAGA JOSÉ ORTIZ CELIA

23.00 h. AUDITORIO MUNICIPAL GRAN GALA DAVID DE MARÍA Y MARÍA PELÁE

Día 11 Domingo 25 de agosto

20.00 h. Cabalgata histórica

Recreación de la entrada de los Reyes Católicos en nuestra ciudad: Organizada por la Asociación Cultural Zegrí

Itinerario: Ceremonia de entrega de llaves en la Plaza de la Aduana y desfile por Císter, Santa María, Molina Lario, Plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Molina Lario, Santa María, Císter, Plaza de la Aduana, Alcazabilla (Casa-Hermandad de Estudiantes).