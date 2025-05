Sebastián Yatra: «A veces me busco en internet para enterarme de los chismes de mi vida»

Sebastián Yatra contesta a la videollamada desde un balcón de Madrid. Se le ve relajado pese a la intensidad que imponen estas jornadas de promoción. ... De hecho, los diez minutos que nos dan para la charla se convierten en 19. Y esa concesión se agradece. El artista colombiano, autor de himnos como 'Tacones rojos' y 'Pareja del año', prepara su regreso a los escenarios españoles con su nuevo disco 'Milagro' y la gira 'Entre tanta gente', un tour que inaugura el 2 de agosto en Marenostrum Fuengirola (desde 44 euros).

–¿Qué es para ti un milagro?

–Para mí todo es un milagro. Desde que empecé a mirar la vida desde esa perspectiva, creo que es la cosa que más me ha cambiado la vida. Antes buscaba la felicidad solamente en una cosa, en una gran idea sobre lo que tenía que ser el resultado de mi vida o las cosas que tenía que lograr. Y cuando le das la vuelta y ves todo como un milagro, todos los días me encuentro con la felicidad dentro de mí y con el asombro. Solo con saludar a una persona que me sonría, poder sentir, poder respirar, tomarme un café, cualquier cosa…

–Tu propia historia como artista, también tiene mucho de milagro. Ni en tus mejores sueños hubieras imaginado llegar hasta donde estás hoy.

–Yo creo que en mis sueños sí me lo imaginaba.

–¡Eres un soñador!

–Yo soy un soñador. Todo me cabe en la cabeza. Es bonito poder soñar sin techo, soñar sin presupuesto. Porque creo que cuando te imaginas algo, esas sensaciones las estás sintiendo en tu cuerpo como si ya tuvieras esos sueños cumpliéndose. Entonces, la energía también va a ir detrás de esas cosas. Ahorita estoy disfrutando y gozando, y soñando más en grande que nunca.

–En una ocasión, cuando te preguntaron por los nervios antes de un lanzamiento, dijiste: «Confío mucho en mis seguidores, pero no confío tanto en mí». No pareces un tipo inseguro.

–No, yo no soy inseguro, pero no solamente son mis opiniones o las cosas que yo siento, sino las de todas las personas que tengo alrededor. Y si de pronto alguien de mi equipo siente alguna inseguridad o miedo en que no vaya bien alguna cosa, yo soy muy esponja, chupo todas las cosas, lo bueno y también lo malo. Pero es parte de esto aprender a ser un líder y liderar un equipo es eso también: ser el que lleva el barco en la parte emocional. Porque yo no soy el único que sueña, somos un equipo muy grande de personas que le están metiendo el corazón. Todos queremos que vaya lo mejor posible y poder realmente tener un impacto especial en la vida de las personas que escuchen las canciones.

–Porque a ti, ¿qué te preocupa?, ¿a qué le tienes miedo?

–Le tengo miedo a perder la libertad, al encierro. Sí, creo que esa es la única cosa a la que le tengo realmente miedo en la vida. Obviamente, perder a alguien que quieres siempre genera mucha tristeza hasta cuando no ha pasado. Y por supuesto miedo. Pero aparte de eso, que me encierren en algún lugar.

–Pues no sé si viste la cantidad de titulares que salieron a raíz de tu confesión en 'El Hormiguero' de que pasaste unas horas en la cárcel por hacer 'balconing' de adolescente.

–¿En serio? A ver. (Saca el móvil y escribe su nombre en Google). «Sebastián Yatra revela que fue encarcelado cuando tenía 18 años», 'Hola'. «Sebastián Yatra y su paso por prisión», 'Marca'. «Me hizo valorar mucho la libertad», 'Vanity Fair'. «Yatra confiesa su paso por la cárcel», 'El Diario'. Wow (ríe).

–¿No lo habías visto? Claro, tú no te buscas a ti mismo.

–A veces me busco, sí, a ver qué chisme hay por ahí para yo enterarme. Como hay muchas cosas que ni han pasado en la vida real, yo busco para enterarme de los chismes de mi vida.

–¿Te has acostumbrado ya a esa enorme exposición que tienes? Cada cosa que dices, se convierte en un titular.

–Cuando pasa es gracioso, yo lo disfruto. Es que a mí me encanta escuchar chismes, que me cuenten qué pasó. No soy chismoso de contarle a la gente las cosas de nadie, pero sí me gusta escuchar. Si a mí me divierte ver chismes de alguien más, no puedo ser hipócrita tampoco. Si me sacan un chisme a mí, lo miro y trato de actuar como que no soy yo, lo miro desde afuera.

–Detrás de esa actitud que tienes ante la vida, ¿hay muchas horas de terapia?

–Sí, yo llevo como cuatro años yendo a terapia. Me ha ayudado un montón. He conocido personas fantásticas que me han ido guiando. Ángeles sin alas.

–En 'Milagro' te atreves por primera vez a hacer una canción con trasfondo crítico, 'Amen'. Tal y como está el mundo, ¿era una necesidad personal?

–Esa canción la escribí cuando estaba pasando la guerra de Ucrania y todo lo de Gaza e Israel. Tú lo miras desde afuera y quieres opinar, pero tampoco tienes tanta información. Y si voy a hacer una reflexión, primero tengo que mirar para adentro, y el primero al que critiqué es a mí (Dice: «El mundo en llamas, yo de concierto / Queriendo hablar sin querer oír»). Pero realmente se convierte en una canción de unión, de quitar la visión cerrada de que solamente existe una forma de ver las cosas. Por eso al amén le quitamos la tilde y queda amen. Que por más que uno tenga una religión y siga una línea de pensamiento no significa que las demás formas de pensar estén mal. Todas son respetables y al final todas le están dando un sentido a esa misma cosa que buscamos todos, que es entender por qué estamos aquí, para quién y cuál es esa fuerza inexplicable que nos guía.

–Dicen que las mejores poesías se escriben desde el sufrimiento, ¿también las canciones?

–'Tacones Rojos', siendo la canción tan alegre que es y que da tanta alegría, la escribí en el momento más triste de toda mi vida, donde peor estuve emocionalmente. Llevaba tantas canciones seguidas escribiendo desde un lado depresivo y triste, desde la ansiedad y mil cosas, que me dije 'voy a transformar esto que estoy sintiendo y mirarlo desde una óptica de pronto como más bonita y más positiva'. Traté de hacer eso y salió 'Tacones Rojos'. Era mucha emoción concentrada y la transformé en algo bonito.

La canción perfecta

–Tiene que ser extraño ver cómo la gente se viene arriba con una canción que nació de un momento triste.

–Es una alegría enorme. Tengo varios momentos en mi vida donde me acuerdo exactamente cuándo se me ocurrió una melodía. Y después ver cómo se convierte en algo universal, algo que nos conecta a todos para siempre… Cuando pones el micrófono y una ola de gente canta «mi pedazo de sol, la niña de mis ojos» (entona), es impresionante.

–Antes decías que querías tener un impacto en la vida de la gente. ¿Ese es el objetivo?

–Es el objetivo más grande. Si voy a compartir una canción es porque quiero que le mueva algo a las personas que la escuchan y que les pueda sumar, que les pueda acompañar en ciertas emociones, que les haga pasar un buen rato, que les dé alegría, que les haga arrancar el día con fuerza. Quiero que sea la canción perfecta para dedicarle a su novia o a su novio, a la persona que les gusta, que les ayude a expresar esas cosas que de pronto son difíciles de ponerles palabras. Ese es el trabajo de los escritores y para mí es una pasión enorme.

–Voy a apelar a tu yo crítico. Como latino que has crecido en Estados Unidos, ¿cómo estás viviendo esta nueva era Trump, con todo lo que implica para la comunidad latina?

–Pues a mí me da mucha tristeza enterarme de historias específicas de gente que lo está pasando tan mal, que han llegado con muy buenas intenciones a los Estados Unidos a buscar una segunda oportunidad y que ahorita les esté quitando esa segunda oportunidad que ya se les había dado. Cruzar una frontera ilegalmente es un riesgo muy grande. Capaz no es la cosa legal para hacer, pero es que si vos empezaste a conocer la realidad de muchos países, en Colombia, en México, en muchos países de Latinoamérica… Uno ve las realidades de un montón de personas y lo entiende. Uno hace lo mismo. Vas y buscas la manera de darle comida a tu familia, de mantener bien a tus hijos. Entonces, aunque no sea legal, hay gente que viene con buenas intenciones y creo que la empatía es muy importante. Estos países que tienen tantas oportunidades, tantos lujos... el planeta es de todos. Y el hecho de que vos seas la gente que controla un territorio, no lo hace tuyo. Nosotros no nacimos aquí bajados del cielo con un título que diga 'esta tierra te pertenece'. No, no, no, todos somos iguales. Parte del ser humano es tener humanidad, tener empatía y dar oportunidades, sobre todo cuando la gente no le está haciendo daño a nadie.

–No sé si ahora te apetece pasar más tiempo en España...

–Yo vengo bastante a España, me encanta. Amo este país. Donde paso más tiempo es en Miami, paso mucho tiempo en México y trato de ir ahorita mucho a Colombia, porque está mi sobrina ahí que va a nacer, y mis papás. A mi familia y a mí hace unos años nos dieron la ciudadanía española por el tema de la ley de los judíos sefardíes. Me gusta mucho venir por acá. Y mi sobrinita, su primer viaje internacional va a ser a España. Yo soy muy familiar, pero al mismo tiempo soy muy independiente. En mi familia somos así, cada quien está en su mundo, en sus cosas, pero siempre nos tenemos los unos a los otros.