Max en la encrucijada

En el marasmo de plataformas para nutrir nuestras necesidades audiovisuales, saber descollar con ahínco y reverberación es todo un arte. Y ya lo de poder ... escoger con tino en todas ellas es otro cantar: aparta de mí ese algoritmo. Desde Filmin han estrenado un sistema para despachar sugerencias de series o películas. ¿Qué te apetece hoy? ¿De cuánto tiempo dispones? ¿Lo quieres clásico, moderno, ultimísimo? Uno contesta y la plataforma le sirve en bandeja, tras pensárselo una mijita, tres platos fetén. Y si no quedan muy a gusto, pues les devuelven a las galerías de sus destacados y sus mil colecciones: tan largas que a veces como no lo llevemos claro perdemos la tarde solo echando un vistazo, como en unos grandes almacenes.

Los expertos en el 'streaming', como así llaman a la cosa, ya avisan desde hace tiempo: la oferta digital, tan variopinta, ha roto un mercado en pugna constante y, pese a todo, al alza. Los espectadores de contenidos 'online' son cada vez más promiscuos, las alianzas entre operadores son tendencia y se extienden dos prácticas claras que no sabemos si irán a la contra de las plataformas: una creciente oferta de contenidos en directo (como la 'antigua' televisión) y la avasallante y preocupante presencia publicitaria hasta en los servicios de pago (como en la clásica tele). Y pese a todo, como informa Barlovento Comunicación en su último informe sobre la 'televisión conectada', cerca de cuatro millones de españoles consumen a diario a estas plataformas, con Netflix de nuevo a la cabeza seguida muy de cerca por Prime Video. A la cola, sin embargo, aquella HBO que hoy es MAX y pronto volverá a ser HBO MAX: de poco le sirvió tal incomprendido lavado de cara a esta marca tan mítica. Por suerte, la inmensa minoría de sus suscriptores ha podido disfrutar últimamente del literario y poético cierre de 'El cuento de la criada', de otra tanda excelsa e hilarante de 'Hacks', ah, o de dos entregas nuevas de 'The White Lotus' o 'The Last of Us', ambas criticadas, ay, pero que ahí tienen en su bandejita, por si les place.