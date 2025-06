La 'patrulla canina' de Torrox da el salto internacional: hasta la CNN habla de ella

Eugenio Cabezas Miércoles, 18 de junio 2025, 15:02 Comenta Compartir

A sus 45 años, el albaceteño Miguel Sánchez-Merenciano lleva casi tres décadas rodeado de perros. Adiestrador canino profesional, técnico y docente en emergencias, este formador de socorristas se ha especializado en las unidades caninas de rescate acuático. Tras una primera experiencia en las playas de Torre del Mar el pasado verano, este año ha desplazado su centro de operaciones a Torrox, donde se ha sumado al dispositivo de vigilancia y socorrismo de las playas junto a sus cinco perros en activo, cuatro labradores y un caniche gigante. El dispositivo canino ha despertado un gran interés mediático internacional, con publicaciones en medios como la CNN, CBC o Sky News.

«Hacen una labor de apoyo, en la fase de remolque y extracción de la persona en problemas», explica a SUR Sánchez-Merenciano, que estará recorriendo los nueve kilómetros del litoral torroxeño los viernes, sábados y domingos, en horario de 11.30 a 20.30 horas. «Hay bañistas que te dicen, señor, no sabe que los perros no pueden estar en las playas», cuenta entre risas el adiestrador canino, quien detalla que desde el pasado año hay una normativa específica estatal que regula los perros socorristas de rescate en las playas.

Brown, Nancy y sus hijas Milka y Nutella, son los cuatro labradores retrievers, y Nilo, el caniche gigante o 'poodle'

Brown, Nancy y sus hijas Milka y Nutella, son los cuatro labradores retrievers, y ahora también Nilo, el caniche gigante o 'poodle' estándar, que conforman esta particular 'patrulla canina' en las playas de Torrox. «Los voy alternando, trabajando con dos o tres perros cada día, y en las horas de más calor están a la sombra, refrescándose y endulzándose», cuenta Sánchez-Merenciano, quien destaca que sus perros de rescate acuático pueden remolcar embarcaciones de hasta 2.200 kilos de peso.

«Un perro por sí mismo no es capaz de decidir en un rescate, se hace un trabajo guiado, como un juego, primero me aproximo a la víctima y cuando estoy a una cierta distancia, le lanzo un objeto y ya llega, es entonces cuando lo fijo y ya me ayuda a remolcar y extraer a la persona ahogada», detalla el profesional del rescate acuático, quien dice que el objetivo de su 'patrulla canina' es «agilizar» las tareas en situaciones de emergencia.

Razas para cazar

Para Sánchez-Merenciano los labradores retrievers «son la mejor raza del mundo» como perros de trabajo para situaciones de emergencia y de asistencia, como ocurre con las personas invidentes o con discapacidades como el autismo. Sin embargo, él también ha entrenado a otras razas como los terranovas, como 'Queen', a la que ha jubilado ya, o los 'poodle' estándar como Nilo, el caniche gigante, su última incorporación a su particular equipo de rescate de cuatro patas.

Según Sánchez-Merenciano, los caniches tienen una larga historia vinculada al agua. Originalmente, como la inmensa mayoría de las razas de perros existentes en el mundo, estaban destinados a las labores de caza y recuperación en los lagos, su pelaje rizado y denso los protege del frío, y su nombre proviene del verbo alemán pudeln, que significa «chapotear».

«Nilo ha pasado de nadar en vertical, que es incorrecto, a hacerlo completamente horizontal, con brazadas precisas»

«Nilo ha pasado de nadar en vertical, que es incorrecto, a hacerlo de forma completamente horizontal, con brazadas precisas y usando la cola como timón para girar y adaptarse a las corrientes. Ha progresado muchísimo y se ha integrado de forma admirable al equipo», apunta su instructor. Además de por su destreza acuática, los caniches son reconocidos por su alta inteligencia y capacidad de aprendizaje, según el American Kennel Club (AKC), lo que convierte a Nilo en un aliado inesperado pero sumamente eficaz en tareas de rescate.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrox ha iniciado la campaña especial de vigilancia de playas en verano «por tierra, mar y aire» en un dispositivo «pionero» en España, como destacó el alcalde de la localidad, Óscar Medina (PP). El litoral del municipio de Torrox contará con más de cuarenta profesionales apoyados por vehículos, embarcaciones y, como novedad, drones y el equipo de perros especializados en rescate acuático. La campaña se extenderá desde este pasado sábado 14 de junio y hasta el próximo 14 de septiembre entre las 11.30 horas y las 20.30 horas.

Más de 502.000 euros

Medina, junto a la concejala del área, Vanessa López (PP), dijo que el servicio de vigilancia en las playas del término municipal de Torrox tiene como objetivo principal «actuar frente a cualquier riesgo que pueda producirse, implementando medidas preventivas y ejecutivas adecuadas para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad o riesgo». El alcalde resaltó en un comunicado que se siente «especialmente orgulloso de que Torrox haya sido el primer municipio de España en licitar para el servicio perros especializados en rescate acuático». «El municipio con el mejor clima de Europa cuenta con uno de los mejores servicios de vigilancia y salvamento de playas de Europa», ha finalizado el alcalde.

Rosario Vega, administradora de la empresa Provita Sociedad Cooperativa Madrileña, firma adjudicataria del servicio por un importe de más de 502.000 euros, ha explicado que el servicio estará compuesto por un coordinador, 18 socorristas acuáticos con titulación especial que supera a la exigida para piscinas, tres socorristas más con titulación adicional de técnicos de emergencias sanitarias como mejora al pliego, dos patrones de motos de agua también de nueva incorporación y cinco personas con titulación sanitaria, enfermeras o auxiliares de clínica. A todos ellos se sumarán durante los meses de julio y agosto cinco informadores sobre el estado de las playas.

Además, durante los fines de semana, coincidiendo con la mayor afluencia de bañistas, el servicio dispondrá de un dron de salvamento equipado con flotadores y un segundo adicional para realizar rondas de control y avisos mediante megafonía. Como segunda novedad, un equipo de perros especializados en rescate acuático, «siendo Torrox el único municipio español que presta este servicio como parte del dispositivo especificado en el pliego de condiciones técnicas del concurso», ha apuntado Vega.

Se ha ampliado y mejorado la asistencia a personas con discapacidad con una silla anfibia y dos andadores

Al margen, se ha ampliado y mejorado la asistencia a personas con discapacidad con una silla anfibia, dos andadores y dos pares de muletas con el apoyo adicional de Protección Civil. Dentro de los medios materiales, destacan la utilización de dos camionetas de caja abierta 'pickup', una furgoneta y dos motos de agua. Los socorristas en servicio este verano también cuentan con un título adicional en medio natural. Las torretas de vigilancia se han repartido por un total de ocho playas del término municipal del litoral de Torrox.

Más de 300 personas participaron el pasado fin de semana en el proceso de selección abierto por convocatoria de todo el personal del operativo de vigilancia de playas realizado por Provita, ante la presencia de distintos ediles del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Torrox, con mayoría absoluta, y miembros de la Policía Local y Protección Civil.